Este roquense recibió un trasplante y te dice por qué vale la pena donar

Se abrió la puerta de la habitación. Él miraba una película en la tablet, era su forma de matar el tiempo, ya llevaba 20 días internado en una terapia intermedia de la Fundación Favaloro. Pausó Netflix y escuchó la noticia más esperada: “Ya tenés un corazón”. Lo prepararon y esperó listo toda la noche.

Cuando salió el sol, supo que no era compatible, otro paciente reunía más requisitos para recibirlo. Pero no se desanimó, como si hubiera sabido que no iba a tardar mucho más la llegada del órgano que lo mantenía en emergencia nacional del Cucai hacía casi un mes. Sólo dos días después, también una noche, le informaron que había donante. Era el comienzo de su recuperación.

José Manuel Ruiz (64) -“Chiquito” o “Topo” para sus amigos- es roquense. Casado hace 40 años con Gabriela, cuatro hijos, seis nietos y cuatro biznietos. Un apasionado por el ciclismo, fan de las pruebas combinadas y que también tuvo un pasado de futbolista en el club Tiro Federal.

Un infarto en el 2008, dos stent (endoprótesis vascular) y controles periódicos con su cardiólogo no fueron suficientes para mantener la estabilidad de su corazón que trabajaba exigido. En noviembre del año pasado, su médico le aconsejó avanzar hacia un trasplante.

José no lo dudó. Días después viajó a Buenos Aires, a la Fundación Favaloro. Le hicieron una preevaluación y quedó en lista de espera para trasplante. “Le estudiaron todos los órganos. No fumador y deportista, todo le salió bien. Los médicos nos decían que atribuyen que estaba vivo gracias al deporte, su corazón estaba adaptado a la exigencia”, resaltó Gabriela, quien lo acompañó en todo momento.

El matrimonio intentó quedarse en Roca mientras duraba la espera, pero la falta de garantías de que un avión sanitario pueda llevarlo de urgencia en caso de que aparezca un donante, los obligó a instalarse en la segunda quincena de enero en un departamento en Capital.

Vivían a tres cuadras de la Fundación. Salían a hacer compras y caminaban por ahí cerca, José se sentía bien. Hasta que comenzó con episodios de arritmias. “Se empezó a descompensar, y el 21 de enero terminó en terapia y el 23 pasó a la lista de urgencia nacional de Cucai”, recordó Gabriela.