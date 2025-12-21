Servicio a la comunidad: Edersa anunció un corte de luz en San Antonio Oeste para este lunes

La empresa Edersa informó que durante las primeras horas del lunes 22 de diciembre se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en distintos puntos de San Antonio Oeste, debido a tareas impostergables de mantenimiento en subestaciones transformadoras.

Según informaron, los trabajos estarán a cargo de los equipos operativos de la empresa y se desarrollarán entre las 7 y las 8:30, lapso en el que se verá interrumpido el suministro eléctrico en varias cuadras del casco urbano.

Corte de luz en San Antonio Oeste: las zonas afectadas

Según se detalló, el corte alcanzará a las siguientes zonas:

San Martín, entre 9 de Julio y Victoria.

Pellegrini, entre Hipólito Yrigoyen y Belgrano.

Belgrano, entre Victoria y Pellegrini.

Sarmiento, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre.

Victoria, entre San Martín y Mitre.

Desde Edersa solicitaron a vecinos y comercios tomar las medidas de seguridad necesarias, especialmente en el uso de artefactos eléctricos, y recordaron que este tipo de intervenciones buscan mejorar la calidad y seguridad del servicio.

Recomendaciones ante corte de luz

1.- Desenchufar

Desenchufar computadoras, impresoras, cargadores de celulares y tablets, televisores y demás electrodomésticos en uso: desde heladeras, lavarropas, equipos de aire acondicionado, caloventores, hasta hornos microondas, cafeteras, tostadoras. Estos dispositivos son especialmente vulnerables a los golpes de tensión que a veces irrumpen tras la restitución del servicio.

2.- Apagar

Apagar interruptores de luz, también para protegerlos de las variaciones de voltaje. A lo sumo puede dejarse una sola lámpara encendida, que permita detectar cuándo se restablece el suministro.

3.- Esperar

Una vez restituido el suministro, esperar al menos tres minutos para volver a enchufar los dispositivos (la idea es asegurarse de que la corriente se encuentra estable otra vez). También conviene conectarlos de manera gradual para, de paso, evitar el riesgo de sobrecargar la red eléctrica.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomienda además el uso de protectores de tensión. Estos dispositivos interrumpen el paso de la corriente eléctrica cuando detectan oscilaciones significativas de tensión.