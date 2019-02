Incendio en el colegio CEM 9 de Roca: investigan si fue intencional

“Llegué junto con los bomberos, la impotencia que generaba ver como el fuego iba de curso en curso y no se podía detener”, se lamentó la directora del secundario, Viviana García Blanco.

Un incendio, originado alrededor de la 1 de la mañana y que se extendió hasta pasadas las 3 de este lunes, afectó el primer piso de colegio secundario CEM 9 en Roca. El hecho fue el más grave en lo que va del año pero no el único: en enero hubo robos y roturas de vidrios, por lo que se investiga si fue un acto de vandalismo.

Si bien la planta baja no se quemó, el daño del primer piso derivó en filtraciones en el cielo raso de las aulas de abajo, por lo que se mantiene cerrado el ingreso hasta constatar si hay riesgo de derrumbe .

“Lamentablemente eran repetidos los actos de vandalismo. No es una zona de vecindario, está enfrente el hospital, el canal, atrás la ciudad policial. Me animaría a decirte que no son alumnos de la escuela, porque tienen sentido de pertenencia”, añadió Maria Troncoso, directora del secundario nocturno Nº 86 que funciona en el establecimiento.

Efectivos policiales se encuentran en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego. Sospechan que se trató de un hecho intencional. Para el transcurso de la mañana se espera el informe de Bomberos sobre el siniestro.

Se supo que el sereno del lugar estaba de franco. Por estas horas analizan una alternativa para reubicar a los estudiantes para el comienzo de las clases.