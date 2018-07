Otra vecina de Roca denunció a ARSA por filtraciones en su vivienda

Por ello, la mujer llamó a un plomero y constató que no era agua de cloacas sino dulce. Luego fueron a reclamar a los operarios de ARSA: “vinieron y cuando empezaron a picar con un taladro mi casa se movía para todos lados y siguieron con la picota”, comentó.

La vecina dijo que unieron esta manguera; sin embargo, al día siguiente notó que el agua no tenía presión ni para lavar la ropa. “Había quedado una pérdida, el agua venía de la calle y entró debajo de los cimientos de la casa. Después de 6 meses nos dimos cuenta, fuimos a ARSA y nos decían que era un problema en las cloacas”, relató Rosa al igual que Erika Mora.

Rosa Delia Ulloa vive en el barrio Aeroclub, sobre la calle 3 de Febrero al 2500, y hace siete años tiene miedo de que su vivienda la aplaste junto a su familia. Junto a sus dos hijos y sus dos nietos sufre un calvario y no tiene respuesta.

El caso de Erika Mora, la vecina de barrio Nuevo que denunció a la firma Aguas Rionegrinas por una pérdida que habría provocado que su terreno se hunda y parta a la mitad su casa , no sería el único de estas características.

En marzo de 2011 comenzó a ver las grietas, y anotó en la pared la fecha en la que cada una fue apareciendo. La vecina acudió a un perito, a un arquitecto y a un abogado porque la compañía no quería arreglar los daños.

“Mi esposo se murió hace tres años con estos problemas. Yo no puedo sacar un crédito porque no me alcanza para pagar el arreglo”, dijo desesperada.

Rosa contó que ya no duerme de noche. “Cuando hay viento y lluvia nos da mucho miedo de ser aplastados y nos vamos al patio”, expresó angustiada. Y concluyó: “no quiero morirme sin arreglar mi casa”.