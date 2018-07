Roca: su casa se partió en dos y culpa a ARSA por una filtración

Vivir en la casa propia es el sueño de toda familia, pero en el caso de una vecina de Roca se convirtió en una pesadilla. Su casa se partió a la mitad y denuncia que el motivo es una pérdida de un caño de agua de ARSA.

Erika Mora vive en barrio Nuevo, en El Gavilán al 1900. En octubre de 2016 compró su vivienda, pero desde hace más de un mes su propiedad se está cayendo a pedazos. Según la vecina, en enero del año pasado se originó una pérdida de agua en la calle al frente de su domicilio.

“El agua no subía sino que se filtraba hacia abajo, se hizo un pozo grande y estaba como húmeda esa parte”, manifestó a “Río Negro”. “Llamamos a ARSA reiteradas veces y me dijeron que iban a venir, abrir el pozo e inspeccionar de donde era la perdida. Pero cuando vinieron no revisaron nada solo taparon todo con una máquina”, dijo.

Erika relató que la presunta filtración llegó hasta su terreno, que empezó a hundirse y a perjudicar el inmueble. “Comenzó a ceder el cordón cuneta, la vereda, afectó a mi terreno y el de mi vecina. Mi vivienda la tengo partida a la mitad y se me puede caer el cielorraso”, dijo alarmada.

Erika es madre dos pequeños y está muy angustiada ya que a esta situación se suma un problema de salud de su hija. “Mi casa tiene que estar en condiciones para que ella pueda realizar reposo”, expresó indignada. “Una tarde estaban jugando los chicos y se cayó un pedazo de machimbre, y también caen pedazos de escombros”, agregó. En el cuarto matrimonial se separó el techo de la pared y debido a que entraba el frío y la lluvia desocuparon ese dormitorio. Ahora el matrimonio duerme con sus dos hijos en una sola habitación.

La vecina de al lado, Norma Muñoz, padece el mismo problema. Ella también denunció que por la pérdida de agua empezó a socavar su terreno, se hundió la vereda y se partió una pared.

Problemas con el gas

Por este problema, Erika estuvo dos meses sin gas, porque se generó una pérdida. “Al ceder el terreno, afectó a un caño principal, hubo una pérdida de gas y Camuzzi me retiró el medidor”, detalló. Volver a realizar la instalación le costó unos $40.000, dijo. “Le dijimos a ARSA que no teníamos gas, estamos en invierno, tengo niños pequeños”, contó con desesperación.

El lunes pasado, luego de esta entrevista, la vecina vio a operarios de ARSA trabajando en la presunta pérdida de agua.

El abogado de Erika, Carlos Rezuc, dijo a “Río Negro” que van a intimar a ARSA por carta documento “para que respondan a todos los daños ocasionados”. “Lo único que hizo la compañía es realizar algunas reparaciones sin resolver el problema de fondo”, manifestó. Rezuc detalló que “hay peligro de derrumbe evidente en la casa y esto atenta contra la vida de la personas”. “Está vulnerada la salud de esta familia y el derecho a la vivienda”, argumentó el letrado.