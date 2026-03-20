Sobre el estadio en la Isla 132

Julio Beby Salto

DNI 7.576.458

CIPOLLETTI

No hay motivos, salvo legislaciones ultras, para frenar este proyecto del estadio. Si se hubieran mantenido “defensas productivas” Cipolletti no se hubiera extendido hasta límites inimaginables hace 50 años.

De todas formas, escuché en algunos círculos cipoleños, que el rechazo le viene muy bien a la zona de Isla Jordán y a Cipolletti todo. Porque pareciera que parece que en un contexto de silencio y discreción, habría un trabajo que estaría planteando una estructura aún superior en esa zona cipoleña. Y se frotan las manos de cara a una posible suspensión del tema en Isla 132 neuquina. Un espacio vacío en el Alto Valle siempre es aprovechado, comentó alguien que se enteró de estudios preliminares.

