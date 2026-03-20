Decisiones inconsultas

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537

NEUQUÉN

El municipio de Neuquén ha anunciado la construcción de un super estadio, para actividades múltiples, entiendo yo. Que útil sería reflotar el funcionamiento del consejo asesor (CAESYP) para reflexionar sobre su conveniencia, teniendo en cuenta la experiencia del Ruca Che. Aparentemente son decisiones tomadas por el Ejecutivo, respondiendo a experiencias de otras ciudades importantes. Me parece que el tema merece la participación de los vecinos de la ciudad en cuanto a su conveniencia y sobre todo su ubicación. Hacerlo en la Isla 132 me parece un despropósito, calculen uds. que una superficie igual o mayor al estadio, deberá ser usada como estacionamiento, cubierta con asfalto. Por qué no seguir el ejemplo del Polo Tecnológico, ubicando este proyecto sobre la meseta, potenciando la zona y dejando respirar a la isla. ¡Ya bastante cemento le hemos puesto!

Por otro lado, considero mucho más importante contar en la ciudad, con un Teatro municipal, como en toda ciudad importante. Pido a las autoridades que den la oportunidad de expresarse sobre esta cuestión.

