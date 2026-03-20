Milei participa en Hungría de un foro conservador y se reúne con líderes políticos

El presidente Javier Milei se presentará este sábado en Budapest, donde participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro internacional que reúne a referentes del pensamiento liberal y conservador a nivel global.

En el inicio de su agenda oficial, Milei mantendrá una reunión con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Posteriormente, será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

La participación del mandatario argentino en la Conferencia de Acción Política Conservadora forma parte de una red de encuentros internacionales que congregan a dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.

Según la agenda oficial, Milei será el encargado de cerrar el foro con una exposición prevista para las 16:30 (hora local), donde será recibido por el director del capítulo húngaro del evento, Miklós Szanthó.

Más tarde, el Presidente recibirá el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, donde también brindará un discurso.

Tras finalizar sus actividades en Hungría, Milei emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado por la noche, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana, cerrando así una breve gira internacional enfocada en el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos.

Con información de NA.