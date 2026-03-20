La avenida Mosconi

Marcelo Oliva

DNI 24.136.043

Neuquén

La transformación de esta Avenida sin lugar a dudas va a embellecer la ciudad de Neuquén, pero el fin último que persigue esta obra monumental no va a producir del todo el efecto deseado.

Digo esto por la sencilla razón que no va alcanzar con bajar la ruta para darle mayor fluidez al agua proveniente del alto, ya que las vías del tren seguirán actuando como barrera natural de contención cada vez que ocurran descargas de tormentas que son poco frecuentes para esta zona.

El ensanchamiento de la avenida en cuestión producirá un tránsito vehicular fluido dentro del ejido de la ciudad, pero el gran problema se va a presentar en el puente carretero que une la ciudad de Neuquén con Cipolletti, por la rotonda de las Rutas Nacionales 22 y 151.

Vemos a diario el cuello de botella que se produce entre ambas ciudades, sobre todo en los horarios pico que es donde observamos mayor circulación del tránsito vehicular.

Esta megaobra no se puede hacer a cualquier costo, es urgente que se articulen acciones conjuntas con la provincia de Río Negro, para que ambas provincias gestionen ante Nación la construcción de un nodo vial que reemplace la rotonda de las rutas 22 y 151.