Recambios cloacales: no iniciaron las obras y hay enojo en los vecinos

“Tuve que dar un rodeo a las calles del barrio porque no se podía pasar por las obras de cloacas que están haciendo”, dijo irónicamente una vecina de calle 9 de Julio.

No se ve trabajo alguno en cercanías de Casa de la Cultura a pesar de la promesa del Ministro de Obras Públicas de la provincia, Carlos Valeri.

El funcionario manifestó a este medio que la ruptura de calle se haría el pasado miércoles, luego se pasó la fecha para el lunes 26, compromiso este que quedó fijado ante la Jueza Verónica Hernández como acuerdo entre ARSA, DPA y los frentistas.

“Ellos asumieron un compromiso ante la jueza y no lo están cumpliendo. No sé cuáles son los motivos pero hubo un acuerdo de partes y acá no vemos que las comiencen”, se quejó Roberto Balmaceda.

En declaraciones radiales Valeri había indicado que las obras estaban próximas a comenzar, pero no dio certezas del día exacto. La obra consiste en el recambio cloacal de 450 metros de cañerías, entre las calles España y Santa Cruz.

Más información | Se cansaron de esperar y fueron a la Justicia