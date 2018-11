Tiene leucemia y lleva dos meses sin tratamiento por falta de medicamento

María tiene 59 años y le detectaron leucemia este año, pero desde hace varios meses tiene suspendido su tratamiento de quimioterapia por la falta de un medicamento. Tras varias semanas de reclamo decidió presentar en la justicia un recurso de amparo que aún no ha tenido resultados. Su situación económica no le permite comprar el fármaco ya que su costo es superior a los 500 mil pesos.

“No se trata de una situación individual, porque la realidad es que somos muchísimas las personas que estamos en la misma situación. Intenté en muchas oportunidades tener un encuentro con la directora del hospital para explicarle lo que estaba pasando pero nunca me atendió”, manifestó María Urrutia.

Cuando comenzó con su tratamiento pudo hacerlo gracias a una doctora de una clínica privada que le consiguió las ampollas para cubrir las sesiones de quimioterapia por una semana. “Cuando se terminaron tuvimos que suspender el tratamiento porque el hospital no tiene esos medicamentos. Y como la enfermedad avanza rápidamente comencé a sentir los efectos en mi cuerpo, hay días que me duele todo y eso no me deja ni trabajar”.

María no solo se encuentra atravesando un complicado momento respecto a su salud sino que su enfermedad está condicionando su única fuente de ingreso. “Yo no tengo ni obra social y mi único ingreso lo genero vendiendo comida casera en mi casa. Con eso puedo pagar la luz, el agua y el gas y nada más. No solo no puedo comprar los medicamentos para la quimioterapia que sale 500 mil pesos sino que no llego a comprar otro remedio que sale mil pesos”.

Asegura que el médico que la trata en el hospital de Roca le emitió tres notas para que ella las entregue en la dirección del hospital con el objetivo que eleven el reclamo al Ministerio de Salud de la provincia pero “me las devolvieron y nunca reclamaron”.

A pesar de la falta de respuesta por parte del área de salud pública, la paciente sigue esperando que desde el Ministerio de Salud de Río Negro le brinden una respuesta para poder retomar su tratamiento.

Ana Senesi, directora del hospital de Roca sostuvo que estaba al tanto de la situación y que están tratando de ver las formas de resolverlo. “Ya estamos trabajando en este tema. Hubo una demora porque ese medicamento estaba fuera del pedido, porque generalmente no se pide ese medicamento pero estamos tratando de conseguirlo”.

Además señaló que es la única situación ya que todos los paciente oncológicos están bajo programa, lo que les permite acceder a sus respectivos tratamiento sin ningún inconveniente.