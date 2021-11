Rock & Dress: un evento para disfrutar de la moda y la música en Neuquén

A puro rock y moda se inaugurará este viernes el ciclo de Rock & Dress en Neuquén. Para las amantes de la música, la vestimenta gótica y el arte será una cita obligada. La productora general del evento, Pato Ovejero, como todos la conocen en el ambiente del rock, aseguró que éste será la primera de edición de muchas.

Lo que en un principio iba a ser un desfile de moda, con algunos condimentos extras y pocos convencionales, se terminó transformando en un ciclo, que promete llegó para quedarse. Todo comenzó cuando la productora Vergara se reunió con la diseñadora de indumentaria gótica Lorena Espinoza. Entre ambas empezaron a darle forma. “A mí me propone hacer la producción de un desfile Lorena Espinoza, que es la diseñadora de “Loren True” (indumentaria gótica y rockera). A quién conozco porque me encanta su ropa. Yo soy productora de bandas y nunca había hecho un desfile. Entonces se me ocurrió: ¿Por qué no aunar las dos cosas? Moda y música. Y cuando se lo propuse le encantó”, aseguró la productora Pato Ovejero.

Así nació “Rock & Dress”. Un evento que tendrá como protagonista la moda gótica y rockera, pero, a su vez, propone un show diferente ya que habrá bandas, actrices, bailarines y hasta una exposición de fotografía. “Se empezaron a su mar cositas, varios artistas, y después se fue dando este súper evento. A nivel personal, la verdad que desbordó mis expectativas”, confiesa Ovejero. Del desfile participarán: Loren True (Diseño Gótico), Ma Belle (Lencería de Diseño), Virginia Ceballos (Tocados y Joyería), Gabriela Véspoli (Estilista), Juan Pablo Brignone (Peinados y Maquillaje) y Andrea Pérez (Make up). La conducción del evento estará a cargo de Valeria Villalba.

Nueva faceta

La productora señaló que descubrió una nueva faceta de su vida profesional y que ahora está pensando en organizar otra clase de shows. “Está buenísimo esto de saber que uno puede incursionar en otros ámbitos. De poder vivir esa energía que fluye y que se siente cuando haces algo que amas. Y ahora me pasa que amo hacer esto: el tema del desfile show”, precisó.

Indicó que poder haber producido este evento le abrió la puerta para seguir pensando en cómo presentar nuevas propuestas al público. “Van a ver varias cosas en mismo espacio. Y eso está buenísimo, de poder mostrar un desfile de moda y, además, otras cuestiones del arte: la música, el teatro, la danza y la fotografía. Pensar que comenzó siendo un evento de moda y se convirtió en “Rock & Dress”. Está buenísimo”, concluyó diciendo la directora de Pato Arte Rock Producciones.

Shows en vivo

Leila Ovejero y Marcelo Albornoz

Natalia Ibarroule y Soledad San Martín

L.A.A.R Quenn$

Lorena Espinoza y Ely Navarro

Virginia Ceballos

Be-Mol

Exposición fotográfica