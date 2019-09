Juicio a Rodríguez Lastra: son seis los sumarios contra el ginecólogo

Actualizada 11.40 hs.-

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra declarará en el segundo juicio que comenzó hoy, instancia en la que se determinará la pena que deberá cumplir por haber sido declarado responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque interrumpió un aborto no punible en una joven de 18 años, sin informarle sus derechos y en contra de su voluntad.

Antes se generó un debate sobre los seis sumarios abiertos en Recursos Humanos del Ministerio de Salud por quejas de pacientes y compañeros de trabajo contra el médico. En cinco casos las denunciantes son mujeres y, en el sexto, es un matrimonio. La información fue parte de la declaración desde Viedma, por teleconferencia, de la presidenta de la Junta de disciplina y subsecretaria de la función publica, Natalia García.

La defensa pidió que no se interrogue a los testigos sobre ese tema porque afecta el derecho de defensa. La fiscalía dijo que el juez, Álvaro Meynet, era el encargado de valorar la importancia de esos sumarios. Tras un tenso intercambio entre las partes, el juez hizo lugar a a los testigos.

La fiscalía busca probar que Rodríguez Lastra no respeta las decisiones de las mujeres. Durante la jornada declarará la madre de la víctima. En cambio, está descartada la presencia de la joven en el juicio. La psicóloga Paula Salto declaró sobre los traumas que padece, y que se agravaron por esta situación. Habló de autolesiones, dificultades para comunicarse por la palabra oral y aislamiento afectivo

El médico ingresó a la sala con su hijo en brazos y su esposa de la mano. Antes, conversó con Nadia Márquez, la pastora evangélica que asumirá como concejala de Democracia Cristina, la fuerza que lidera el exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch.

El abogado del ginecólogo, Damián Torres, aseguró que estaban "tranquilos" y que estaban pensando en la impugnación de la culpabilidad. Aclaró que no insistieron en contactarse con la joven: "yo le mandé un mensaje y no me contestó, así que no insistimos", explicó el letrado.

En esta ocasión, no hubo presencia de manifestantes -ni a favor ni en contra del médico- en las calles, como se vieron en el juicio donde se lo declaró culpable.

El juez podría tomarse un plazo para dar a conocer la sentencia y a partir de allí comenzará a correr el plazo de impugnación. Todo indica que este caso está destinado a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.