Ruggeri se indignó por la jubilación que cobra su mamá

El panelista de 90 Minutos de Fútbol y uno de los campeones del mundial de México 86, Oscar Ruggeri manifestó después de una videollamada que tuvo con su mamá Hilda su indignación por la jubilación que cobraba.

"De chiquitita, le ponían maíz enganchado con una bolsa a mano en el campo. Después, ordeñaba, hacía manteca, vendía. Laburó toda la vida . ¿Cuánto cobra hoy? $18.000. Dios. 70 años trabajando . Déjense de joder ", expresó

el exfutbolista, después del contacto que tuvo con su mamá de 87 años que vive en Corral de Bustos.

También durante su descargo lo comparó con lo que cobran los diputados y sin mencionarlo hizo referencia al exdiputado Juan Emilio Ameri , quien presentó su renuncia el viernes pasado después de que protagonizó una escena sexual durante una sesión remota.

" El otro, que sale en la televisión pezoneando en televisión gana tres gambas, cuatro gambas. Hasta que no arreglemos eso. Estas son las broncas que me dan: que nuestros padres, nuestros abuelos, no sean felices. La verdad, me pone muy mal", manifestó Ruggeri.