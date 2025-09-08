Barrera sanitaria: pese al fallo judicial en Tierra del Fuego el ingreso de carne con hueso del norte del río Colorado sigue vigente

Los controles de Senasa en los puestos de ingreso a la Patagonia continúan sin novedad pese al fallo que emitió una jueza de Tierra del Fuego que impulsó la suspensión del levantamiento de la barrera sanitaria en el límite natural que marca el río Colorado.

«Nosotros continuamos trabajando como lo veníamos haciendo y no tenemos directivas sobre detener el ingreso de carne con hueso que provenga del norte de la barrera», dijeron en uno de los puestos de control consultados.

Tampoco queda claro si la medida dictada por la jueza Mariel Borruto incluye a todas las provincias patagónicas a las que alcanza la Resolución 460/25 o solo rige para el territorio de Tierra del Fuego.

En uno de los puestos de control estimaron que el fallo «solo es válido para Tierra del Fuego», pero otras fuentes de Senasa indicaron que «vale para toda la Patagonia». Esta misma disyuntiva se la plantea el sector ganadero ya que no queda claro cuál es el alcance del fallo de la jueza Borruto.

Uno de los requisitos para que entre en vigencia lo dispuesto por la jueza era el pago de una caución de 5 millones de pesos, que según indicó la presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apilanire, ya fue abonada.

A partir de ese pago, el siguiente paso era la notificación a Senasa, entidad que tenía 48 horas para apelar la medida y corrido ese plazo lo dispuesto por la jueza quedaba firme por un período de 30 días, donde se recolectarían los argumentos de ambas partes para tomar una decisión final.

Qué dice la demanda y qué resolvió la jueza Mariel Borruto



En la demanda de la Asociación Rural contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se solicita que se declare la nulidad absoluta e insanable de la Resolución SENASA N° 460/2025, que autoriza el ingreso de carne con hueso y material genético provenientes de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia la Región Patagónica, reconocida internacionalmente como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Dicha medida, expresa la demanda, compromete el estatus sanitario diferencial de la región, alcanzado tras décadas de inversión público-privada, sacrificios económicos de los productores y cumplimiento riguroso de protocolos de bioseguridad, constituyendo un activo patrimonial y estratégico de alto valor económico y ambiental.

En la sentencia la magistrada resolvió «hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y en consecuencia suspender los efectos de la Resolución N° 460/2025 dictada por SENASA«.