Barrera sanitaria: la Justicia recibió la caución, pero el Senasa no informa si suspende o no la polémica resolución

Pasan los días, y a la par del silencio de Senasa, y crece la incertidumbre sobre si se aplica o no la suspensión del levantamiento de la barrera sanitaria como lo dispuso la Justicia Federal.

El único requisito que dispuso el fallo para que comience a regir la suspensión provisoria de la resolución 460/2025 era que los accionantes, la Asociación Rural de Tierra del Fuego, depositen una caución de 5 millones de pesos.

Tras superar trabas burocráticas, ese paso se cumplió en tiempo en forma la semana pasada, según confirmó la presidenta de esa entidad Lucila Apolinaire.

A pesar de haber cumplido con ese requerimiento, desde Senasa no se brinda ningún tipo de información al respecto.

¿Ya rige efectivamente la suspensión de la resolución 460/2025? la medida abarca solo para Tierra del Fuego o para toda la Patagonia? ¿Cuál es el análisis que hacen del fallo? ¿van a apelar? ¿analizan alguna modificación en relación a la barrera? son algunas de las preguntas que reitera diario Río Negro desde la semana pasada y que a la mañana del lunes siguen sin respuestas.

«Nosotros pagamos en tiempo en forma, pero tampoco sabemos si la medida ya está en vigencia, nadie nos dice nada. Ahora resulta que nos piden que sumemos al expediente los contratos que se perdieron de ventas a Chile, lo cual es muy difícil de calcular porque los corderos que se van a vender, ni siquiera nacieron…», comentó Apolinaire.

La dirigente rural, que la semana pasada se había mostrado esperanzada por la medida judicial, esta mañana dijo sentirse bastante desanimada porque «el daño se sigue haciendo y lo vamos a pagar por un largo tiempo. El 11 de agosto mandamos una nota a Senasa para tener una reunión con las máximas autoridades, ya pasó casi un mes y ni nos han contestado».

La 48ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial que se hizo el fin de semana en Río Colorado también tuvo un clima de fuerte tensión política y reivindicación productiva, marcada por el rechazo a la resolución.

El gobernador Alberto Weretilneck acusó a Nación de “mentir y estafar a los consumidores”, mientras que el presidente de la Sociedad Rural local, Pablo Castillo, advirtió que el departamento arrastra pérdidas millonarias por la sequía.