Ganadería | La pregunta de los invernadores: ¿recriar hasta los 380 kilos o engordar hasta los 450?

Hoy, cuando uno se pone a analizar la relación compra-venta de un ternero versus un novillo, se encuentra que la relación es bastante desfavorable para salir a comprar terneros. Hoy la relación está en 1,56 (es decir, se necesita vender 1,56 kilos de novillo terminado para poder comprar 1 kg de ternero de invernada), cuando la relación promedio es de 1,33 desde el 2023 a la actualidad, lo cual afecta negativamente el margen bruto de esta actividad.

Hoy hay invernadores que se encuentran con una disyuntiva: ¿qué conviene hacer? ¿Recriar el ternero hasta los 380 kg como novillito o llevar ese mismo animal hasta los 450 kg como novillo terminado?

Otros invernadores analizan la alternativa de capitalizar terneros de terceros, evitándose salir a comprar terneros con una relación tan mala o muy desfavorable.

¿Recriar hasta los 380 kilos o engordar hasta los 450?

Comparemos los márgenes brutos de la invernada hasta los 380 kilos versus la invernada hasta los 450 kg, y luego veamos qué pasa si en vez de salir a comprar terneros, capitalizamos terneros de terceros.

Como se puede ver en el cuadro siguiente, el margen bruto obtenido por engordar novillitos hasta los 380 kg/cab es de $399.201,54 por hectárea, frente a los $605.072,70 por hectárea logrados si esos mismos novillitos los vendemos después como novillos terminados a los 450 kilos brutos. Esto representa un aumento del 51,57% en el margen bruto, lo que mejora notablemente la rentabilidad.

¿Terneros propios o capitalizados?

Ahora, ¿qué pasa si decidimos no comprar terneros y capitalizar terneros de un tercero hasta los 450 kilos por cabeza? Vemos en el otro cuadro que el margen bruto obtenido por el campo es de $486.781,12 por hectárea. En este caso, el resultado es mejor que engordar novillitos y peor que engordar terneros propios hasta los 450 kilos por cabeza.

La opción de tomar una alternativa u otra va a estar dada por las posibilidades que tenga cada uno, especialmente las financieras.

También es cierto que los parámetros de producción que figuran en los cuadros pueden variar de un productor a otro para bien o para mal. Eso va depender de la eficiencia de manejo, producción y negociación de cada uno.

Así como los que vendieron novillitos a fines del año 2025 y después quedaron descalzados en los precios por las grandes subas que sufrió la invernada hasta marzo del 2026, impidiendo reponer la misma cantidad de cabezas, puede pasar que los que repongan ahora compren terneros caros, y si en el otoño del año que viene el precio del novillo baja, el resultado del margen bruto disminuya dando quizás quebrantos en el ejercicio de este año.

Consejo: de ser este el caso, el año que viene tendrían que tratar de calzar la venta con la compra, para no perder poder adquisitivo. Hay que estar muy atentos con las relaciones de compra-venta.

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