Choele Choel reafirma la tradición ganadera regional con la 38° Fiesta del Ternero

Los corrales se iban completando en la rural de Choele Choel para el remate del domingo 17.

La Sociedad Rural de Choele Choel celebra esta semana una nueva edición de la Fiesta Provincial del Ternero, uno de los encuentros ganaderos más representativos del Valle Medio y la región patagónica.

Con cuatro días de actividades técnicas, juras, remates, capacitaciones y espacios de negocios que comenzaron el jueves 14, sumados a un gran número de stands gastronómicos y de productos regionales, la edición 2026 busca reafirmar el perfil productivo del evento en un contexto con varios frentes para atender en el sector ganadero bovino.

La muestra se extiende desde el jueves 14 al domingo 17 de mayo, aunque el núcleo fuerte de la actividad ganadera estará concentrado durante este fin de semana, con la jura de animales y el tradicional remate de terneros, uno de los espacios más esperados por la gente de campo que busca hacerse de animales para mejorar sus rodeos y meterle kilos al negocio ganadero.

Desde la organización, representada por el nuevo presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Juani Segatori, reconocieron que la realización de la fiesta implicó un importante esfuerzo económico y logístico. “La organización de la fiesta cuesta alrededor de treinta millones de pesos y hoy es mucho más difícil conseguir respaldo”, señalaron desde la comisión organizadora, en referencia al actual contexto económico y a las dificultades que atraviesa la cadena ganadera.

No obstante, la decisión de realizar esta 38° edición de la Fiesta Provincial del Ternero se sustenta en la necesidad de retomar una actividad que el año pasado se suspendió por la controversia surgida tras la flexibilización de la barrera sanitaria dispuesta por las autoridades nacionales.

Un encierre de 1.500 terneros



Más allá de las actividades para toda la familia, que pueden vivir un fin de semana distinto en la localidad, uno de los puntos fuertes y convocantes de la Fiesta en lo que refiere a la actividad ganadera propiamente dicha será el remate de haciendas previsto para el domingo 17 en horas de la tarde, en los corrales de la Sociedad Rural.

Hay un encierre previsto de 1.500 animales para subastar el domingo en horas de la tarde.



Según estimaciones de la organización, el encierre previsto es de 1.500 animales, con una particularidad ya que todos los lotes consignados están conformados por la categoría terneros / terneras.

La admisión de animales se realizó entre jueves y viernes, mientras que el sábado desde las 9.30 será el turno de la jura de terneros Aberdeen Angus, Hereford y Caretas, que son las razas participantes, divididos en dos categorías de acuerdo al peso del animal: en primer término hasta 180 kilos y luego los de 181 a 250 kilos, tanto machos como hembras.

“El objetivo es abrir la Rural a todas las casas ferieras y que todos puedan participar”. Juani Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel.

La actividad contará además con el acompañamiento de asociaciones de criadores y jurados especializados. “El objetivo es abrir la Rural a todas las casas ferieras y que todos puedan participar”, explicaron desde la entidad, destacando la participación de distintas firmas consignatarias y operadores ganaderos de la región.

El domingo, tras el almuerzo oficial en horas del mediodía, llegará uno de los momentos más esperados para los productores regionales: el remate de terneros/as, previsto para las 14 horas en el predio ruralista.

Un termómetro de la situación ganadera regional



Más allá del movimiento comercial y social, la Fiesta del Ternero también servirá como una radiografía de la actualidad ganadera patagónica.

Desde la organización reconocen que el mercado atraviesa un momento delicado: caída en el consumo, algunas dificultades en la cadena de pagos, frigoríficos con exceso de hacienda terminada y una baja reciente en los valores del ternero, en el orden de los 1.000 pesos por kilo, algo considerado lógico según la dinámica que está mostrando el mercado. “Los feedlots están atorados de gordo y cuesta mucho vender. Bajó el precio y los costos son cada vez más altos”, resumieron desde la Sociedad Rural ubicada en el Valle Medio rionegrino.

Aunque hubo algunas lluvias otoñales, desde el sector sostienen que “no alcanzan para revertir la situación de sequía”.

A eso se suma el impacto de la sequía y la falta de recuperación de los campos, que sigue generando incertidumbre entre los productores. Aunque hubo algunas lluvias otoñales, desde el sector sostienen que “no alcanzan para revertir la situación” de seca que ya lleva varios años.

En muchos establecimientos se avanzó con destetes anticipados para aliviar la presión sobre las vacas madres y mejorar la condición corporal de este eslabón clave de la ganadería bovina, pero son soluciones momentáneas que no ayudan a corregir el problema de fondo que es la escasez de pasturas.

En el marco de este encuentro y ya en lo que atañe directamente al día a día de la actividad, desde la Sociedad Rural se mencionó que preocupa la informalidad y el movimiento clandestino de carne, un fenómeno que golpea especialmente a carnicerías y productores formales.

Charlas técnicas y capacitación para productores



La agenda técnica desarrollada entre jueves y viernes fue otro de los pilares de la fiesta, con capacitaciones orientadas principalmente a productores bovinos y profesionales vinculados al sector.

Las actividades comenzaron el miércoles con una charla sobre sanidad y reproducción bovina, atención del recién nacido y técnicas de esterilización reproductiva en bovinos.

El jueves fue el turno de espacios vinculados a financiamiento y genética, con participación del Banco Patagonia y del médico veterinario Santiago Debernardi, referente nacional en inseminación artificial.

Hoy viernes se concentró buena parte de las actividades técnicas, entre las que se abordaron:

• Líneas de financiamiento del Programa Ganadero Bovino de Río Negro;

• Charla del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre marcas y señales;

• Regularización documental para pequeños productores;

• Servidumbres hidrocarburíferas y eléctricas;

• Ganadería regenerativa;

• Nutrición y sistemas de engorde;

• Selección genética Hereford adaptada a campos patagónicos;

• Caravanas electrónicas y balanzas.

Desde la organización remarcaron la importancia de las charlas vinculadas a marcas y señales, en medio de mayores controles rurales y la necesidad de regularización de muchos productores pequeños.

Fiesta, tradición y encuentro rural



Además del eje productivo, la Fiesta del Ternero volverá a combinar tradición y encuentro social. Habrá destrezas criollas, patio gastronómico, cantinas, espectáculos musicales y actividades recreativas durante todo el fin de semana.

El sábado por la noche se realizará la cena show y entrega de premios a los mejores ejemplares presentados por los establecimientos ganaderos, mientras que el domingo se llevará adelante el acto protocolar junto a autoridades provinciales y regionales.

De este manera, Choele Choel vuelve a reunir al corazón productivo del Valle Medio alrededor de la hacienda, los negocios y la identidad rural patagónica.

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