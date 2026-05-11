A 40 años de su primera edición y tras su pausa en 2025, regresa una emblemática fiesta de la ganadería de la Patagonia

Este 11 de mayo se cumplen 40 años de la primera edición de la Fiesta Provincial del Ternero, uno de los encuentros ganaderos más emblemáticos de la Norpatagonia, nacido en 1986 en la Sociedad Rural de Choele Choel. Cuatro décadas después, la celebración volverá a realizarse el 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2026, en lo que será su 38° edición, luego de que en 2025 (año del levantamiento de la barrera sanitaria) se diera una de sus dos únicas interrupciones (la anterior fue en 2020, debido a la pandemia).

El regreso encuentra además a la ganadería atravesando un escenario favorable, con valores firmes y renovado entusiasmo en toda la región. La expectativa en torno a la fiesta es alta. Lo que comenzó como una herramienta para mejorar la genética bovina del Valle Medio terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para productores de distintas provincias y en una de las expresiones más fuertes de la identidad ganadera norpatagónica.

Una fiesta pensada para mejorar la ganadería de la Patagonia

La primera Fiesta Provincial del Ternero fue organizada por Alejandro Pividori y José María Puente, según indicaron, y se dio en momentos en que la ganadería bovina comenzaba a consolidarse con fuerza en el Valle Medio. El actual presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Juan Segatori, recordó que aquella celebración nació con una fuerte mirada regional y aseguró que hoy el objetivo es ampliar aún más ese alcance.

“Nuestra mirada es expandir la fiesta a todo el Valle Medio, porque la Sociedad Rural de Choele Choel representa a la ganadería del Valle Medio”, señaló. Además, indicó que uno de los proyectos actuales es modificar el estatuto para incluir también al sector agrícola y avanzar hacia una fiesta “nacional del norte patagónico”.

Pero el origen profundo de la celebración está ligado a una transformación histórica de la región. Carlos Montobbio, expresidente de la entidad y vocal durante la primera edición, explicó que el Valle Medio atravesó desde los años sesenta un cambio productivo radical: pasó de ser una zona casi exclusivamente ovina a convertirse en un territorio de fuerte impronta bovina.

Foto de la 19° edición de la Fiesta Provincial del Ternero, en Río Negro. Es un importante evento de la ganadería en la Patagonia. Foto: archivo.

“La Fiesta del Ternero nació como un incentivo importante para el productor para mejorar las razas, ya sea Hereford o Aberdeen Angus, existentes en la zona, especialmente la Hereford”, recordó.

Según explicó, los incendios ocurridos en La Pampa provocaron una migración masiva de depredadores hacia la región. “Esos incendios hicieron que todos los pumas, los zorros colorados y los zorros grises invadieran la zona nuestra. Entonces comenzaron a ser un problema para los productores ovinos”, relató. Frente a ese escenario, la ganadería vacuna empezó a ganar terreno rápidamente.

Montobbio recordó que cuando regresó al Valle Medio tras recibirse de veterinario en 1972, la reconversión ya era total. “La ganadería ovina ya se había convertido 100% en criadores de bovino. Así que comenzamos a ver la forma de incentivar al productor bovino para mejorar los rodeos”, explicó.

En ese contexto surgió la idea de crear una fiesta ganadera que premiara a los mejores terneros y alentara la incorporación de genética superior. “Lo que hacíamos era incentivar al productor a que haga las cosas mejor. Entonces al darle un premio, el hombre vuelve al campo con mayor alegría, con ganas de invertir, de comprar buenos reproductores”, resumió.

La primera edición de la Fiesta del Ternero: una convocatoria multitudinaria y grandes remates en Río Negro

La primera Fiesta Provincial del Ternero se realizó en el mismo predio donde hoy funciona la Sociedad Rural de Choele Choel. Desde el inicio mostró una convocatoria importante y un fuerte movimiento comercial. El Diario RÍO NEGRO reflejaba aquel 11 de mayo de 1986 que las ventas se realizaron “a martillo corrido”, con “un importante nivel de precios” y “pleno interés por parte de los compradores”.

La raza predominante era claramente la Hereford. “El 90% era Hereford y había unos pocos establecimientos que criaban Aberdeen Angus”, recordó Montobbio. “Ahora está más parejo. Hoy viene un alto porcentaje de Aberdeen Angus”.

Entre los principales vendedores de aquella primera edición aparecieron nombres históricos de la región: la familia Garbers, Oscar Segatori, Francisco Segatori, Salvador Martins y Saionz S.A., entre otros. Los compradores llegaban desde distintos puntos de Río Negro y Neuquén.

Scan de un artículo del 29 de abril de 2002 de Diario RÍO NEGRO, a propósito de la 16° Fiesta Provincial del Ternero.

Uno de los protagonistas fue Héctor Gutiérrez, quien adquirió varios de los lotes más destacados del remate. “Héctor Gutiérrez tenía un frigorífico en Villa Regina, compraba mucho ternero acá en Choele Choel, lo llevaba a engordar al campo de él y algunos campos alquilados”, contó Juan Segatori. Montobbio agregó: “Le decían ‘el Indio’, por el frigorífico. Era un hombre que trabajó muchísimo en la zona, era muy emprendedor”.

En la categoría Hereford machos, el lote campeón y gran campeón perteneciente a Jorge y Ernesto López, de Choele Choel, fue adquirido por Gutiérrez en 102 australes. También sobresalieron establecimientos como Pehuén S.A., Marcelo Nogueira y Cabaza Hermanos entre los compradores más activos.

Otro apellido inseparable de la historia de la fiesta es el de los Garbers. La Sucesión María Julia Garbers obtuvo importantes premios en aquella edición y fue pionera en la cría de Aberdeen Angus en la región. “Sucesión María Julia Garbers, de la estancia La Julia, era de Don Emilio Garbers, uno de los pioneros y el primer presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel”, recordó Montobbio.

María Julia Garbers, tercera generación de la familia, contó que su madre participó activamente de aquella primera edición. “En la primera fiesta la que compra y vende es mi mamá, María Esther Mansilla, pero como era viuda compraba como sucesión de nosotros”, recordó.

Además, María Julia fue reina de la fiesta en la tercera edición, a sus 17 años. Sobre aquellos primeros años, guarda recuerdos imborrables: “Era multitudinaria, venía gente de todo el país. Con grandes espectáculos”.

La relación de la familia con la entidad rural sigue vigente hasta hoy. “Siempre voy. Mi abuelo fue el fundador de la Sociedad Rural y nosotros seguimos con la actividad del campo”, señaló. “Estancia La Julia era de mi abuelo paterno, después pasó a ser de sus cinco hijos y uno de ellos es mi papá”.

Entre los productores históricos también aparece Oscar Segatori, que ya en 1986 obtenía premios en la muestra y que cuatro décadas después continúa participando activamente. “Oscar Segatori es tío mío, sigue siendo productor, ahora va a traer un lote para la jura”, destacó Juan Segatori. Montobbio recordó además que fue uno de los productores que impulsó el crecimiento del Aberdeen Angus en la región.

De fiesta regional a proyecto nacional del norte de la Patagonia

Con el paso de los años, la Fiesta Provincial del Ternero se consolidó como uno de los encuentros ganaderos más convocantes de la Norpatagonia. Incluso atravesó períodos complejos sin detenerse. “Imaginate que se hizo en los nueve años de sequía, ininterrumpidamente”, destacó Montobbio.

La amplitud geográfica fue creciendo edición tras edición. Ya en la primera fiesta había compradores y productores de distintos puntos de Río Negro y Neuquén, pero hoy el alcance es todavía mayor. “Ya en aquella primera fiesta estaba muy representada la Norpatagonia, desde Río Colorado, pasando por Valle Medio y llegando hasta la cordillera de Neuquén”, indicó Juan Segatori.

De cara a la edición 2026, la expectativa es contar con representación de al menos cuatro provincias y posiblemente cinco. “Chubut, sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén seguro. Santa Cruz también podría tener representación”, detalló el presidente de la entidad.

«Queremos hacerla nacional del norte patagónico. Es uno de los proyectos». Juan Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, sobre la Fiesta Provincial del Ternero.

El objetivo a largo plazo es claro: transformar la celebración en una referencia nacional para toda la Patagonia ganadera. “Queremos hacerla nacional del norte patagónico. Es uno de los proyectos”, sostuvo Segatori.

Las razas también reflejan esa evolución. Si en los años ochenta el Hereford dominaba ampliamente los corrales, hoy el Aberdeen Angus ganó un protagonismo muy fuerte.

A cuarenta años de aquella primera edición de 1986, la Fiesta Provincial del Ternero sigue conservando el espíritu con el que nació: incentivar al productor, mostrar genética, reunir a la familia rural y consolidar una identidad ganadera propia en el corazón del Valle Medio.

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