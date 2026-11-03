El granizo golpeó chacras de Luis Beltrán: duró hasta 20 minutos y preocupa el daño en la producción

El granizo afectó chacras de Rincón de Cruz, en Luis Beltrán. Foto: gentileza.

Una tormenta de granizo afectó este martes a productores de Luis Beltrán, en el Valle Medio de Río Negro. La piedra cayó durante entre 15 y 20 minutos y generó preocupación por los daños que pudo ocasionar en las plantaciones.

El fenómeno se registró en un contexto de inestabilidad meteorológica, con alertas por tormentas, lluvias intensas y posible caída de granizo en distintas regiones del país.

Granizo en Rincón de Cruz: preocupación por los daños en las chacras

Juan Oller, productor de Rincón de Cruz, confirmó a RÍO NEGRO RURAL que el granizo cayó con intensidad en su establecimiento y que también recibió reportes de vecinos afectados.

Según relató, la piedra tenía un tamaño similar al de un garbanzo y cayó durante aproximadamente 15 a 20 minutos.

La piedra cayó durante unos 20 minutos y provocó preocupación entre los productores. Foto: gentileza.

Aunque todavía no pudo determinar si los daños representan una pérdida total, advirtió que, por lo que alcanzó a observar, su chacra quedó «muy golpeada».

El productor también señaló que recibió información de otros vecinos que sufrieron el mismo fenómeno, aunque todavía resta establecer cuál fue el radio de afectación.

Ente Compensador de Granizo 2027: sigue abierta la inscripción para productores

En medio de la preocupación por los daños que pueden provocar estos fenómenos climáticos, el Gobierno de Río Negro mantiene abierta la inscripción al Ente Compensador de Granizo para la temporada 2027.

Los productores frutícolas podrán realizar el trámite hasta el 13 de noviembre en la Secretaría de Fruticultura o en las Cámaras de Productores habilitadas de Río Colorado, Departamento Avellaneda, Ingeniero Huergo y Villa Regina.

Quienes ya participaron del sistema deberán presentar CUIT, RENSPA 2026 y contrato vigente. En tanto, los nuevos productores tendrán que presentar DNI, estatuto social o poder especial, según corresponda.

El Ente Compensador es una herramienta destinada a acompañar a los productores frente a los daños ocasionados por el granizo durante la temporada productiva.

Para consultas, está disponible el teléfono 2920-268962 y el correo electrónico entedegranizo@gmail.com.

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