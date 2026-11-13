Cómo sigue la búsqueda del joven que desapareció tras ingresar al río Negro en Isla Jordán

Un joven de 23 años fue arrastrado por la corriente del río Negro el jueves 12 de noviembre, mientras se encontraba en la zona de Isla Jordán, en Cipolletti. El operativo de búsqueda continuó este viernes con la participación de Protección Civil y Prefectura Naval Argentina, pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

El joven fue identificado como Alejandro Atero. Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que fue visto por última vez cerca de las 15 del jueves, cuando ingresó al cauce junto a su pareja y un amigo.

Cómo fue el operativo de búsqueda en Isla Jordán

Durante la mañana de este viernes, personal de Protección Civil y efectivos de Prefectura realizaron rastrillajes de manera conjunta en un primer tramo que se extendió hasta aproximadamente las 13.30.

Luego, entre las 14 y las 19, las tareas de búsqueda sobre el río continuaron exclusivamente con embarcaciones de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, el despliegue no permitió encontrar al joven ni obtener novedades sobre su paradero.

Quién es el joven desaparecido en el río Negro

A casi 24 horas de su desaparición, se confirmó que Atero se había instalado recientemente en la región junto a su pareja. Ambos habían llegado desde Puerto Madryn.

Por su parte, voceros del Ministerio de Seguridad detallaron, a partir de los testimonios brindados por sus allegados, que el joven se había instalado recientemente en el Alto Valle junto a su novia. Atero es oriundo de Puerto Madryn, Chubut, y había conseguido trabajo en la localidad de Centenario, Neuquén.

En cuanto a los datos sobre su apariencia física y vestimenta al momento de la desaparición, las autoridades informaron que es de estatura alta, contextura delgada y tez blanca, con cabello negro y rizado. Asimismo, especificaron que no posee tatuajes y que, al ingresar al río, vestía únicamente un pantalón corto de color verde.