Elecciones 2027: Cutral Co votará el 14 de febrero, junto a Provincia

El intendente Ramón Rioseco tomó la decisión de adherir al decreto de Provincia y renovará las autoridades locales en la misma fecha el 14 de febrero. La ciudad elegirá el cargo en la intendencia, nueve bancas de concejales titulares y cinco suplentes.

Así lo confirmó esta noche junto al gobernador Rolando Figueroa que estuvo en Cutral Co.

«Es acompañar esta mirada de defender Neuquén y de dar previsibilidad de las inversiones, de los recursos naturales», dijo ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

«Tenemos una gran inversión que somos cabecera. Representa dar seguridad jurídica a los inversores. Estamos trabajando juntos en defensa de Neuquén, sostuvo.

La idea es garantizar la gobernabilidad tanto en la provincia como en el municipio. En esta misma línea, el gobernador Rolando Figueroa dijo que es un momento «muy particular tanto para Cutral Co como para Plaza Huincul. Hace mucho buscamos con los intendentes una nueva oportunidad para la comarca», señaló Figueroa.

Recordó que el desarrollo de la planta de GNL (Gas Natural Licuado) para que se instale en la zona fue una parte de las negociaciones y que todo el proyecto está en marcha.

Seguridad jurídica para inversores

«Se firmará el 30 de noviembre que es el relanzamiento de un nuevo renacer para Cutral Co y Plaza Huincul», añadió el gobernador.

«Qué razonamos, por qué separarnos de la Nación (en la fecha electoral) porque Neuquén tiene que garantizar seguridad política y seguridad jurídica. Sobre todo porque es el faro hoy que tiene la Argentina. para alejarlo de todo tipo de especulación, en cuanto a las inversiones que tienen que llegar», describió.

Figueroa subrayó que es necesario otorgar seguridad a los inversores y es la «posibilidad de generar trabajo, el crecimiento que Neuquén necesita». «Es separarnos de las peleas. Bueno, justamente acá, en crecer juntos, y creo que la forma que los neuquinos hemos elegido crecer eso lo vamos a hacer juntos», recalcó.

Por otra parte, ante la posibilidad que exista un frente entre ambos espacios políticos – Comunidad y el Frente y la Participación Neuquina- Rioseco se adelantó a contestar que «estamos hablando». «Todavía no tenemos nada cerrado. Pero discutimos estos temas», apunto.

Sostuvo que el primer acuerdo que alcanzaron fue garantizar la gobernabilidad. El gobernador Figueroa participó de la apertura oficial de la fiesta nacional del Tremn Tahuen, que empezó esta noche en Cutral Co y se extenderá hasta el domingo, en su edición N° 39.