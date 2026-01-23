El campo neuquino estableció su agenda de trabajo 2026: ¿cuáles son las prioridades?

La Mesa del Campo Neuquino se reunió en Junín de los Andes en el marco de la 83° Expo Rural de Neuquén.

En el marco de la Expo Rural 2026, la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) llevó adelante una nueva edición de la Mesa del Campo Neuquino, un espacio que tiene como objetivo de escuchar, ordenar y canalizar las demandas y propuestas del sector productivo provincial.

La actividad constituyó una convocatoria abierta a los productores que participaron durante el año en las reuniones organizadas por la SRN en distintos puntos de la provincia, incluyendo Las Lajas y Zapala, así como a socios de la entidad y productores en general interesados en sumarse. La propuesta buscó dar continuidad al trabajo iniciado el año pasado y avanzar en líneas concretas de acción.

Durante la jornada se presentó un resumen de las problemáticas y propuestas trabajadas en 2025, organizadas en función del tipo de intervención necesaria:

• Temas internos del sector: cuestiones “tranqueras adentro” vinculadas a gestión productiva, prácticas, organización y mejoras propias de los establecimientos y del ámbito rural.

• Temas de competencia estatal: infraestructura vial, rutas, seguridad, acceso a servicios, seguridad jurídica, trámites administrativos y otras gestiones que requieren articulación con organismos públicos.

• Temas transversales a la sociedad: conflictos derivados de desarrollos inmobiliarios, impactos sobre tierras productivas, emergencias hídricas y climáticas, educación y vinculación urbano-rural.

• Interrelación entre actores: articulación necesaria entre productores, Estado y sociedad para la resolución de problemáticas y el diseño de políticas consistentes.

Además, se incorporaron nuevos temas surgidos del intercambio de los participantes, enriqueciendo la agenda de trabajo para el presente año.

Entre los ejes más señalados por los productores se destacaron:



• Propiedad privada: desde establecimientos titulados con confl ictos vecinales hasta productores con décadas de ocupación en tierras fi scales sin resolución de su situación dominial.

Seguridad jurídica y seguridad territorial.

• Emergencia y uso del agua: interés en avanzar en un plan provincial para el aprovechamiento racional y sustentable del recurso hídrico con fi nes productivos.

• Burocracia y trámites: dificultades en gestiones administrativas de diversa índole.

• Conflictos con desarrollos inmobiliarios: necesidad de reglas claras que protejan la producción y eviten el avance desordenado sobre áreas rurales.

• Financiamiento productivo.

• Educación: consenso transversal sobre la necesidad de involucrar activamente al sector agropecuario en la educación rural y urbana, para que niños y jóvenes comprendan el valor del campo, la propiedad privada y el cuidado de los recursos naturales.

Como cierre del encuentro, los participantes propusieron constituir mesas mixtas de trabajo por regiones, integradas por productores, con el objetivo de avanzar de manera concreta en cada uno de los ejes mencionados y construir una agenda ordenada y ejecutable.

La SRN celebró la continuidad de este espacio de participación, integración, construcción y consenso. Este tipo de instancias permite escuchar la diversidad de realidades productivas presentes en la provincia, reforzar los vínculos entre productores, priorizar demandas de manera colectiva y trabajar en propuestas que fortalezcan al sector y a la comunidad en su conjunto. La institución reitera su compromiso de acompañar, articular y representar las necesidades del campo neuquino, convocando voluntades e impulsando soluciones que aporten previsibilidad, desarrollo y arraigo.



