El predio de Junín de los Andes se colmó de visitantes en el segundo día de la 83° Expo Rural de Neuquén

Una intensa segunda jornada vivió la Sociedad Rural de Neuquén este jueves con gran actividad en la pista central y el ingreso incesante de público incluso cuando el día estaba llegando a su fin.

El movimiento comenzó temprano con la Marcha de Resistencia a partir de las 7 y el ordenamiento morfológico de la Copa Incentivo Freno de Oro a las 8,30.

Durante la mañana comenzó también el ingreso de animales al predio. Cabe recordar que la 83° Expo de Neuquén concentra a ovinos y la 15° edición de la Expo Caballos de la Patagonia, con ejemplares equinos de la raza Criolla y Cuartos de Milla como protagonistas. En horario de mañana se celebró la jura de tejidos y sogas.

Ya en horas de la tarde comenzó la acción en la pista con la prueba Clasificación de hacienda (Ranch Shorting) o aparte campero, un evento que contó con el beneplácito del público que se acercó a las gradas para presenciar la competencia.

Fuera del predio se disputó el torneo de polo copa Andino Grahn, un tradicional encuentro que se celebra cada año en la Expo de Neuquén.

Demostración de Pato y clínica de danzas folclóricas



Ya sobre el cierre de la jornada el público se preparaba para más acción. A las 18,30 comenzaba la demostración de Pato y a las 19 una clínica de danzas folklóricas abierta a todos los visitantes.

Mañana viernes a partir de las 9 será el turno de la Mesa del Campo Neuquino donde se plantearán las problemáticas que tiene el sector y se expondrán los planes de trabajo para ir superando los inconvenientes que atraviesa la actividad.

Aparte campero en la Rural de Neuquén. (Foto: José Cusit)



El secretario de Producción e Industria de la Neuquén, Diego García Rambeaud, dijo a Río Negro Rural, que esta “es una exposición tradicional de la ganadería de la provincia y del campo neuquino, pero también un espacio para mostrar nuestras costumbres, nuestro estilo de vida y la ruralidad». En ese sentido remarcó el trabajo de cuidado y mantenimiento del predio, que permite disfrutar de una agenda intensa durante varios días.

La Rural mantiene su esquema clásico, que comienza el miércoles y culmina el lunes con la asamblea de socios, aunque en los últimos años se fortalecieron especialmente las actividades de los primeros días. La impronta del mundo equino, la diversidad de stands y la ampliación de propuestas explican este crecimiento. “Cada vez hay más actividades los miércoles y jueves, algo que no ocurría en años anteriores”, destacó el funcionario.

Una feria agroindustrial integral



La edición actual fue pensada como una feria agroindustrial integral, con una marcada presencia comercial y gastronómica. A eso se suman las actividades en pista, como el torneo de polo, las pruebas de resistencia y las propuestas vinculadas a la raza criolla. “Se muestra claramente el complemento entre el campo y el equino. Están presentes todas las razas, y cada productor elige según sus preferencias y la adaptabilidad a la Patagonia”, explicó García Rambeaud.

La gastronomía está presente en esta nueva edición de la Expo Rural de Neuquén.



El contexto estival también juega a favor. La gran afluencia de público responde tanto a la época de vacaciones como al interés de visitantes que llegan desde otras regiones. Sin embargo, la fecha de la exposición tiene un fuerte anclaje histórico: su origen está ligado a la ganadería ovina y a la tradicional comercialización de reproductores previo al servicio. “Esa impronta ovina marcó el nacimiento de la Rural y sigue siendo parte de su identidad”, recordó.

En ese marco, desde el Gobierno provincial se busca reimpulsar la producción ovina, una actividad estratégica para amplias zonas donde la ganadería bovina encuentra más limitaciones por el tipo de campo y la disponibilidad de forraje. “Queremos volver a poner en valor la ganadería ovina, porque consolida territorios productivos y tiene un enorme potencial”, sostuvo el secretario.

Uno de los desafíos actuales es la problemática de la sarna ovina, que reapareció tras años de control y hoy presenta mayores dificultades por la resistencia a ciertos tratamientos. Frente a este escenario, la provincia acompaña a los productores con asistencia técnica y políticas de apoyo, al tiempo que se trabaja para fortalecer la comercialización, la formalización de la faena y la venta conjunta de lana a través de cooperativas.

“Así como la lana fue en su momento el motor de la actividad, hoy es tiempo de volver a darle lugar”, afirmó García Rambeaud, quien además destacó el potencial de la carne ovina como una alternativa sana, natural y profundamente ligada a la identidad patagónica.