El Gobierno confirmó hasta cuándo durarán las retenciones 0% tras el comunicado del Tesoro de Estados Unidos

Este miércoles el campo rompió el récord de agro-exportaciones tras el anuncio de retenciones 0%. Sin embargo, un comentario de un funcionario de Donald Trump alteró el mercado: en marco del respaldo financiero que recibió el gobierno de Javier Milei por parte de Estados Unidos, desde el Tesoro mencionaron la posibilidad de ponerle fin a las exenciones fiscales. Qué dijeron desde el Ejecutivo.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, indicó en sus redes sociales que están preparados para comprar bonos argentinos y hasta detalló que trabajan en una línea de crédito swap de USD 20 mil millones con el Banco Central.

Estas medidas se dan con el fin de evitar la «volatilidad excesiva» con respecto al mercado cambiario, precisó Bessent, y hasta añadió que están predispuestos a «comprar deuda pública» para lograrlo.

Después, emitió un comentario que alteró al campo: «Estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que convierten divisas».

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



Qué dijeron desde el Gobierno sobre las retenciones 0% tras el comunicado de Bessent

El comentario del secretario del Tesoro de EE.UU convulsionó la rueda, ya que el mercado de granos se detuvo y muchos jugadores se quedaron al margen.

Según informaron desde el Gobierno a Infobae, la mención de Bessent se debió a una preocupación del país norteamericano con la compra por parte de China de 10 grandes cargamentos de soja tras el anuncio de bajar los impuestos.

Este martes, operadores del mercado de granos le indicaron a Reuters que hubo una importante reserva de China, la cual puso un revés a los productores estadounidenses.

“La medida impositiva temporal de Argentina aumenta la competitividad de su soja, lo que impulsa a los comerciantes a asegurar cargamentos para los inventarios del cuarto trimestre en China, un período usualmente dominado por los envíos estadounidenses pero ahora empañado por la guerra comercial de Washington con Beijing», detallaron.

Dado a que se llegó a especular que el Gobierno daría marcha atrás con la medida, desde Casa Rosada señalaron al medio ya citado que la baja de retenciones se mantendrá hasta el 31 de octubre o hasta que se agote el máximo de USD 7.000 millones.

En este sentido, estimaciones de Romano Group anticiparon que, dada a la velocidad con la que están liquidando su producción los productores argentinos, las retenciones podrían volver antes de la fecha estipulada.

