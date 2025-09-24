Con retenciones cero, el agro rompió el récord histórico de exportaciones diarias

Para afrontar las turbulencias en los mercados cambiarios, que marcaron las primeras semanas del mes de septiembre, el Gobierno aceleró una serie de decisiones para engrosar las reservas del Banco Central y descomprimir presiones sobre el dólar.

Una de las medidas que más resonó fue la suspensión temporal de los derechos de exportación a un largo listado de productos agropecuarios y agroindustriales, entre los que destacan los que integran los complejos sojero, maicero, triguero y bovino de Argentina.

Con tal decisión, el Gobierno se mostró dispuesto a resignar ingresos tributarios por encima de los US$1.000 millones, a fin de incrementar la oferta de dólares en el mercado y darle al Banco Central poder de fuego para afrontar nuevas corridas contra el peso. Y los primeros datos son muy auspiciosos para los planes oficiales.

Récord de exportaciones diarias del agro

Al 24 de septiembre de 2025, las agro-exportaciones realizadas y acogidas al nuevo régimen totalizaron 11.466.129 toneladas. Esto incluye soja, maíz, trigo, sorgo y subproductos varios. Los datos corresponden a las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) presentadas según el decreto publicado el 22 de septiembre, y fueron provistos por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Fuente: BCR.

Esas 11,4 millones de toneladas declaradas equivalen a casi 4.180 millones de dólares. Es decir, en tan solo dos días de dictada la norma, se cubrió casi el 60% de los US$7.000 millones que prevé la norma como tope.

Este panorama resulta muy positivo para el Gobierno, considerando los objetivos subyacentes de la medida, y hace prever que el programa de exención impositiva finalizará antes del 31 de octubre, que es el límite temporal establecido.

Uno por uno, los productos alcanzados por las retenciones cero

Animales vivos

0101.21.00 : Caballos de raza pura, reproductores.

: Caballos de raza pura, reproductores. 0101.29.00 : Los demás caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos.

: Los demás caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 0101.30.00 : Asnos, vivos.

: Asnos, vivos. 0101.90.00 : Los demás équidos, vivos.

: Los demás équidos, vivos. 0102.21.10 : Vacas lecheras, de raza pura, reproductoras.

: Vacas lecheras, de raza pura, reproductoras. 0102.21.90 : Los demás bovinos de raza pura, reproductores.

: Los demás bovinos de raza pura, reproductores. 0102.29.11 : Bovinos de raza de carne, hembras, vivos.

: Bovinos de raza de carne, hembras, vivos. 0102.29.19 : Bovinos de raza de carne, machos, vivos.

: Bovinos de raza de carne, machos, vivos. 0102.29.90 : Otros bovinos, vivos.

: Otros bovinos, vivos. 0102.31.10 : Bovinos para faena, hembras, vivos.

: Bovinos para faena, hembras, vivos. 0102.31.90 : Bovinos para faena, machos, vivos.

: Bovinos para faena, machos, vivos. 0102.39.11 : Toros reproductores.

: Toros reproductores. 0102.39.19 : Otros bovinos machos, vivos.

: Otros bovinos machos, vivos. 0102.39.90 : Otros bovinos hembras, vivos.

: Otros bovinos hembras, vivos. 0102.90.00 : Los demás bovinos, vivos.

: Los demás bovinos, vivos. 0103.10.00 : Cerdos reproductores de raza pura.

: Cerdos reproductores de raza pura. 0103.91.00 : Los demás cerdos, de peso < 50 kg.

: Los demás cerdos, de peso < 50 kg. 0103.92.00 : Los demás cerdos, de peso ≥ 50 kg.

: Los demás cerdos, de peso ≥ 50 kg. 0104.10.11 : Ovejas de raza pura, reproductoras.

: Ovejas de raza pura, reproductoras. 0104.10.19 : Las demás ovejas vivas.

: Las demás ovejas vivas. 0104.10.90 : Los demás ovinos vivos.

: Los demás ovinos vivos. 0104.20.10 : Cabras de raza pura, reproductoras.

: Cabras de raza pura, reproductoras. 0104.20.90 : Las demás cabras vivas.

: Las demás cabras vivas. 0105.11.10 : Gallos y gallinas reproductores de raza pura, para la producción de carne.

: Gallos y gallinas reproductores de raza pura, para la producción de carne. 0105.11.90 : Gallos y gallinas reproductores de raza pura, para la producción de huevos.

: Gallos y gallinas reproductores de raza pura, para la producción de huevos. 0105.12.00 : Gallos y gallinas de peso ≤ 185 g.

: Gallos y gallinas de peso ≤ 185 g. 0105.13.00 : Gallos y gallinas de peso > 185 g.

: Gallos y gallinas de peso > 185 g. 0105.14.00 : Patos vivos.

: Patos vivos. 0105.15.00 : Gansos vivos.

: Gansos vivos. 0105.94.00 : Pavos vivos.

: Pavos vivos. 0105.99.00 : Las demás aves vivas.

: Las demás aves vivas. 0106.13.00 : Monos vivos.

: Monos vivos. 0106.14.00 : Delfines y marsopas.

: Delfines y marsopas. 0106.33.10 : Camélidos domésticos (llamas, alpacas), vivos.

: Camélidos domésticos (llamas, alpacas), vivos. 0106.33.90 : Los demás camélidos.

: Los demás camélidos. 0106.39.00 : Los demás mamíferos vivos.

: Los demás mamíferos vivos. 0106.49.00 : Los demás reptiles vivos.

: Los demás reptiles vivos. 0106.90.00: Los demás animales vivos.

Carne y despojos comestibles

0201.10.00 : Carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales.

: Carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales. 0201.20.10 : Carne de bovino fresca o refrigerada, deshuesada, cortes delanteros.

: Carne de bovino fresca o refrigerada, deshuesada, cortes delanteros. 0201.20.20 : Idem, cortes traseros.

: Idem, cortes traseros. 0201.20.90 : Idem, otros.

: Idem, otros. 0201.30.00 : Carne de bovino fresca o refrigerada, en piezas sin deshuesar.

: Carne de bovino fresca o refrigerada, en piezas sin deshuesar. 0202.10.00 : Carne de bovino congelada, en canales o medias canales.

: Carne de bovino congelada, en canales o medias canales. 0202.20.10 : Carne de bovino congelada, deshuesada, cortes delanteros.

: Carne de bovino congelada, deshuesada, cortes delanteros. 0202.20.20 : Idem, cortes traseros.

: Idem, cortes traseros. 0202.20.90 : Idem, otros.

: Idem, otros. 0202.30.00 : Carne de bovino congelada, en piezas sin deshuesar.

: Carne de bovino congelada, en piezas sin deshuesar. 0205.00.00 : Carne de caballo, asno, mula o burdégano, fresca, refrigerada o congelada.

: Carne de caballo, asno, mula o burdégano, fresca, refrigerada o congelada. 0206.10.00 : Despojos comestibles de bovino, frescos o refrigerados.

: Despojos comestibles de bovino, frescos o refrigerados. 0206.21.00 : Lenguas de bovino, congeladas.

: Lenguas de bovino, congeladas. 0206.22.00 : Higados de bovino, congelados.

: Higados de bovino, congelados. 0206.29.10 : Corazones de bovino, congelados.

: Corazones de bovino, congelados. 0206.29.90 : Los demás despojos de bovino, congelados.

: Los demás despojos de bovino, congelados. 0206.80.00 : Despojos comestibles de otros animales, frescos, refrigerados o congelados.

: Despojos comestibles de otros animales, frescos, refrigerados o congelados. 0206.90.00 : Los demás despojos comestibles.

: Los demás despojos comestibles. 0207.11.00 : Carne de gallo o gallina sin trocear, fresca o refrigerada.

: Carne de gallo o gallina sin trocear, fresca o refrigerada. 0207.12.10 : Trozos de gallo o gallina, frescos o refrigerados, con hueso.

: Trozos de gallo o gallina, frescos o refrigerados, con hueso. 0207.12.20 : Trozos de gallo o gallina, frescos o refrigerados, sin hueso.

: Trozos de gallo o gallina, frescos o refrigerados, sin hueso. 0207.13.00 : Higados de gallo o gallina, frescos o refrigerados.

: Higados de gallo o gallina, frescos o refrigerados. 0207.14.11 : Gallos o gallinas, enteros, congelados.

: Gallos o gallinas, enteros, congelados. 0207.14.12 : Trozos con hueso, congelados.

: Trozos con hueso, congelados. 0207.14.13 : Pechugas sin hueso, congeladas.

: Pechugas sin hueso, congeladas. 0207.14.19 : Otros cortes deshuesados, congelados.

: Otros cortes deshuesados, congelados. 0207.14.21 : Alas de gallo o gallina, congeladas.

: Alas de gallo o gallina, congeladas. 0207.14.22 : Muslos congelados.

: Muslos congelados. 0207.14.23 : Contramuslos congelados.

: Contramuslos congelados. 0207.14.24 : Patas congeladas.

: Patas congeladas. 0207.14.29 : Otros trozos con hueso, congelados.

: Otros trozos con hueso, congelados. 0207.14.31 : Pechugas con hueso, congeladas.

: Pechugas con hueso, congeladas. 0207.14.32 : Filetes congelados.

: Filetes congelados. 0207.14.33 : Corazones congelados.

: Corazones congelados. 0207.14.34 : Higados congelados.

: Higados congelados. 0207.14.39 : Otros despojos de gallo o gallina, congelados.

: Otros despojos de gallo o gallina, congelados. 0207.24.00 : Pavos, enteros, frescos o refrigerados.

: Pavos, enteros, frescos o refrigerados. 0207.25.00 : Trozos de pavo frescos o refrigerados.

: Trozos de pavo frescos o refrigerados. 0207.26.00 : Pavos enteros congelados.

: Pavos enteros congelados. 0207.27.00 : Trozos de pavo congelados.

: Trozos de pavo congelados. 0207.41.00 : Patos enteros frescos o refrigerados.

: Patos enteros frescos o refrigerados. 0207.42.00 : Patos enteros congelados.

: Patos enteros congelados. 0207.43.00 : Gansos enteros frescos o refrigerados.

: Gansos enteros frescos o refrigerados. 0207.44.00 : Gansos enteros congelados.

: Gansos enteros congelados. 0207.45.00 : Pavos reales y pintadas, frescos, refrigerados o congelados.

: Pavos reales y pintadas, frescos, refrigerados o congelados. 0207.51.00 : Ratites (avestruz, ñandú), frescos o refrigerados.

: Ratites (avestruz, ñandú), frescos o refrigerados. 0207.52.00 : Idem, congelados.

: Idem, congelados. 0207.53.00 : Otros, frescos o refrigerados.

: Otros, frescos o refrigerados. 0207.54.00 : Idem, congelados.

: Idem, congelados. 0207.55.00 : Otras aves, frescas, refrigeradas o congeladas.

: Otras aves, frescas, refrigeradas o congeladas. 0207.60.00 : Grasas de ave no fundidas ni extraídas.

: Grasas de ave no fundidas ni extraídas. 0208.10.00 : Carne de conejo o liebre, fresca, refrigerada o congelada.

: Carne de conejo o liebre, fresca, refrigerada o congelada. 0208.60.00 : Carne de camélidos, fresca, refrigerada o congelada.

: Carne de camélidos, fresca, refrigerada o congelada. 0208.90.00 : Otras carnes frescas, refrigeradas o congeladas.

: Otras carnes frescas, refrigeradas o congeladas. 0209.90.00 : Tocino sin partes magras.

: Tocino sin partes magras. 0210.20.00 : Carnes de bovino saladas o en salmuera, secas o ahumadas.

: Carnes de bovino saladas o en salmuera, secas o ahumadas. 0210.99.11 : Jamones y paletas de cerdo, secos o ahumados.

: Jamones y paletas de cerdo, secos o ahumados. 0210.99.19 : Otros cortes de cerdo, secos o ahumados.

: Otros cortes de cerdo, secos o ahumados. 0210.99.30 : Carne de aves salada, seca o ahumada.

: Carne de aves salada, seca o ahumada. 0210.99.40 : Carne de ovinos, salada, seca o ahumada.

: Carne de ovinos, salada, seca o ahumada. 0210.99.90: Otras carnes saladas, secas o ahumadas.

Otros productos de origen animal

0501.00.00 : Crines y sus desperdicios.

: Crines y sus desperdicios. 0502.10.11 : Cerdas de cerdo, en bruto.

: Cerdas de cerdo, en bruto. 0502.10.19 : Cerdas de jabalí, en bruto.

: Cerdas de jabalí, en bruto. 0502.10.90 : Los demás pelos de cerda o jabalí, en bruto.

: Los demás pelos de cerda o jabalí, en bruto. 0502.90.10 : Desperdicios de cerda, en bruto.

: Desperdicios de cerda, en bruto. 0502.90.20 : Desperdicios de jabalí, en bruto.

: Desperdicios de jabalí, en bruto. 0504.00.11 : Tripas de bovino, frescas, saladas o secas.

: Tripas de bovino, frescas, saladas o secas. 0504.00.19 : Tripas de ovinos, caprinos, frescas, saladas o secas.

: Tripas de ovinos, caprinos, frescas, saladas o secas. 0504.00.90 : Tripas de otros animales.

: Tripas de otros animales. 0505.10.00 : Pieles de aves, con plumas.

: Pieles de aves, con plumas. 0505.90.00 : Las demás partes de aves.

: Las demás partes de aves. 0506.10.00 : Huesos de bovinos, trabajados, para uso industrial.

: Huesos de bovinos, trabajados, para uso industrial. 0506.90.00 : Otros huesos y cuernos.

: Otros huesos y cuernos. 0507.10.00 : Marfil, en bruto.

: Marfil, en bruto. 0507.90.00 : Otros dientes y colmillos.

: Otros dientes y colmillos. 0510.00.10 : Harina de huesos, apta para consumo animal.

: Harina de huesos, apta para consumo animal. 0510.00.90 : Harina de huesos, no apta para consumo animal.

: Harina de huesos, no apta para consumo animal. 0511.10.00 : Semen bovino.

: Semen bovino. 0511.99.10 : Huevos fecundados para incubación.

: Huevos fecundados para incubación. 0511.99.20 : Embriones animales.

: Embriones animales. 0511.99.30 : Sangre animal seca.

: Sangre animal seca. 0511.99.91 : Otros productos de origen animal para usos técnicos.

: Otros productos de origen animal para usos técnicos. 0511.99.99: Los demás productos de origen animal.

Grasas y aceites animales

1501.90.00 : Grasa de cerdo, excepto manteca, y sus fracciones.

: Grasa de cerdo, excepto manteca, y sus fracciones. 1502.10.11 : Sebo de bovino, en bruto.

: Sebo de bovino, en bruto. 1502.10.12 : Sebo de ovino, en bruto.

: Sebo de ovino, en bruto. 1502.10.19 : Otros sebos animales en bruto.

: Otros sebos animales en bruto. 1502.10.90 : Sebo de bovino refinado.

: Sebo de bovino refinado. 1502.90.00 : Otros sebos refinados.

: Otros sebos refinados. 1503.00.00 : Estearina solar, aceite de manteca, oleoestearina, etc.

: Estearina solar, aceite de manteca, oleoestearina, etc. 1506.00.00 : Aceite de otros animales (foca, ballena, etc.).

: Aceite de otros animales (foca, ballena, etc.). 1522.00.00: Degras (residuo de la preparación de pieles).

Preparaciones de carne, pescado o crustáceos

1601.00.00 : Embutidos y productos similares de carne.

: Embutidos y productos similares de carne. 1602.10.00 : Preparaciones de jamones, paletas y trozos de cerdo.

: Preparaciones de jamones, paletas y trozos de cerdo. 1602.20.00 : Preparaciones de hígado de cualquier animal.

: Preparaciones de hígado de cualquier animal. 1602.31.00 : Preparaciones y conservas de carne de pavo.

: Preparaciones y conservas de carne de pavo. 1602.32.10 / .20 / .30 / .90 : Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina (según contenido de carne y envase).

: Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina (según contenido de carne y envase). 1602.39.00 : Preparaciones y conservas de carne de otras aves.

: Preparaciones y conservas de carne de otras aves. 1602.50.00 : Preparaciones y conservas de carne de bovino.

: Preparaciones y conservas de carne de bovino. 1602.90.00 : Otras preparaciones y conservas de carne o despojos.

: Otras preparaciones y conservas de carne o despojos. 1603.00.00: Extractos y jugos de carne, pescado o crustáceos.

Residuos para alimentación animal

2301.10.10 : Harina y polvo de carne, pescado o despojos, para consumo humano.

: Harina y polvo de carne, pescado o despojos, para consumo humano. 2301.10.90: Idem, para consumo animal.

Cereales

1001.11.00 : Trigo duro, para siembra

: Trigo duro, para siembra 1001.19.00 : Trigo duro, excepto para siembra

: Trigo duro, excepto para siembra 1001.91.00 : Los demás trigos, para siembra

: Los demás trigos, para siembra 1001.99.00 : Los demás trigos, excepto para siembra

: Los demás trigos, excepto para siembra 1003.90.10 : Cebada cervecera, sin tostar

: Cebada cervecera, sin tostar 1003.90.80 : Cebada cervecera, tostada

: Cebada cervecera, tostada 1003.90.90 : Las demás cebadas

: Las demás cebadas 1005.10.00 : Maíz para siembra

: Maíz para siembra 1005.90.10 : Maíz duro (excluido el destinado a siembra)

: Maíz duro (excluido el destinado a siembra) 1005.90.90 : Los demás maíces

: Los demás maíces 1007.90.00: Sorgo (excepto para siembra)

Productos de la molienda

1101.00.10 : Harina de trigo

: Harina de trigo 1102.20.00 : Harina de maíz

: Harina de maíz 1102.90.00 : Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz

: Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz 1103.11.00 : Sémola y semolinas de trigo duro

: Sémola y semolinas de trigo duro 1103.13.00 : Sémola y semolinas de maíz

: Sémola y semolinas de maíz 1103.19.00 : Las demás sémolas y semolinas de cereales

: Las demás sémolas y semolinas de cereales 1104.23.00 : Granos aplastados o en copos de maíz

: Granos aplastados o en copos de maíz 1104.30.00 : Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos

: Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos 1107.10.10 : Malta sin tostar, en grano

: Malta sin tostar, en grano 1107.10.20 : Malta sin tostar, en harina

: Malta sin tostar, en harina 1107.20.10 : Malta tostada, en grano

: Malta tostada, en grano 1107.20.20 : Malta tostada, en harina

: Malta tostada, en harina 1108.11.00 : Fécula de trigo

: Fécula de trigo 1108.12.00 : Fécula de maíz

: Fécula de maíz 1109.00.00: Gluten de trigo

Semillas y frutos oleaginosos

1201.10.00 : Habas de soja, para siembra

: Habas de soja, para siembra 1201.90.00 : Habas de soja, excepto para siembra

: Habas de soja, excepto para siembra 1206.00.90 : Semillas de girasol, excepto para siembra

: Semillas de girasol, excepto para siembra 1208.10.00: Harina de soja

Grasas y aceites

1507.10.00 : Aceite de soja en bruto, incluso desgomado

: Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 1507.90.11 : Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l

: Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l 1507.90.19 : Aceite de soja refinado, en otros envases

: Aceite de soja refinado, en otros envases 1507.90.90 : Los demás aceites de soja refinados

: Los demás aceites de soja refinados 1512.11.10 : Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado

: Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado 1512.19.11 : Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l

: Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l 1512.19.19 : Aceite de girasol refinado, en otros envases

: Aceite de girasol refinado, en otros envases 1515.21.00 : Aceite de maíz en bruto

: Aceite de maíz en bruto 1515.29.10 : Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l

: Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l 1515.29.90 : Aceite de maíz refinado, en otros envases

: Aceite de maíz refinado, en otros envases 1516.10.00 : Grasas y aceites vegetales hidrogenados

: Grasas y aceites vegetales hidrogenados 1516.20.00 : Grasas y aceites animales hidrogenados

: Grasas y aceites animales hidrogenados 1516.30.00 : Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados

: Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados 1517.10.00 : Margarina (excluida la margarina líquida)

: Margarina (excluida la margarina líquida) 1517.90.10 : Grasas y aceites vegetales para untar

: Grasas y aceites vegetales para untar 1517.90.90 : Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles

: Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles 1518.00.10 : Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio)

: Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio) 1518.00.90 : Otros aceites y grasas vegetales, usos varios

: Otros aceites y grasas vegetales, usos varios 1520.00.10 : Glicerina en bruto

: Glicerina en bruto 1520.00.20: Glicerina, incluso purificada

Azúcares

1702.30.11 : Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg

: Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg 1702.30.19 : Glucosa, en polvo, en otros envases

: Glucosa, en polvo, en otros envases 1702.30.20 : Glucosa, en solución

: Glucosa, en solución 1702.40.10 : Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg

: Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg 1702.40.20 : Los mismos jarabes, en otros envases

: Los mismos jarabes, en otros envases 1702.50.00 : Fructosa química pura

: Fructosa química pura 1702.60.10 : Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 %

: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 % 1702.60.20 : Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 %

: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 % 1702.90.00: Los demás azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel.

Preparaciones a base de cereales

1901.90.10: Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños.

Preparaciones alimenticias diversas

2106.10.00: Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas.

Residuos de la industria alimentaria / alimentos para animales

2302.10.00 : Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz.

: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz. 2302.30.10 : Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets.

: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets. 2302.30.90 : Idem trigo, de otra forma.

: Idem trigo, de otra forma. 2302.50.00 : Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas.

: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas. 2303.10.00 : Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz.

: Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz. 2304.00.10 : Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets.

: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets. 2304.00.90 : Idem soja, de otra forma.

: Idem soja, de otra forma. 2306.30.10 : Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets.

: Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets. 2306.30.90 : Idem girasol, de otra forma.

: Idem girasol, de otra forma. 2306.90.10 : Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets.

: Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets. 2306.90.90 : Idem otros aceites vegetales, de otra forma.

: Idem otros aceites vegetales, de otra forma. 2308.00.00 : Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal.

: Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal. 2309.10.00 : Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

: Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. 2309.90.10 : Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado.

: Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado. 2309.90.20 : Idem, con base en leche.

: Idem, con base en leche. 2309.90.30 : Idem, con base en cereales.

: Idem, con base en cereales. 2309.90.40 : Idem, con base en oleaginosas.

: Idem, con base en oleaginosas. 2309.90.50 : Idem, con base en subproductos de la industria azucarera.

: Idem, con base en subproductos de la industria azucarera. 2309.90.60 : Idem, con base en otras materias vegetales.

: Idem, con base en otras materias vegetales. 2309.90.90: Las demás preparaciones para alimentación animal.

Productos químicos orgánicos

2905.45.00 : Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44).

: Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44). 2923.20.00: Lecitinas y sus derivados.

Materias albuminoideas, enzimas

3504.00.20: Gluten de maíz.

Productos diversos de las industrias químicas