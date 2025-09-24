Con retenciones cero, el agro rompió el récord histórico de exportaciones diarias
La suspensión de derechos de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales tiene un cupo, que ya fue cubierto en un 59,7%.
Para afrontar las turbulencias en los mercados cambiarios, que marcaron las primeras semanas del mes de septiembre, el Gobierno aceleró una serie de decisiones para engrosar las reservas del Banco Central y descomprimir presiones sobre el dólar.
Una de las medidas que más resonó fue la suspensión temporal de los derechos de exportación a un largo listado de productos agropecuarios y agroindustriales, entre los que destacan los que integran los complejos sojero, maicero, triguero y bovino de Argentina.
Con tal decisión, el Gobierno se mostró dispuesto a resignar ingresos tributarios por encima de los US$1.000 millones, a fin de incrementar la oferta de dólares en el mercado y darle al Banco Central poder de fuego para afrontar nuevas corridas contra el peso. Y los primeros datos son muy auspiciosos para los planes oficiales.
Récord de exportaciones diarias del agro
Al 24 de septiembre de 2025, las agro-exportaciones realizadas y acogidas al nuevo régimen totalizaron 11.466.129 toneladas. Esto incluye soja, maíz, trigo, sorgo y subproductos varios. Los datos corresponden a las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) presentadas según el decreto publicado el 22 de septiembre, y fueron provistos por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Esas 11,4 millones de toneladas declaradas equivalen a casi 4.180 millones de dólares. Es decir, en tan solo dos días de dictada la norma, se cubrió casi el 60% de los US$7.000 millones que prevé la norma como tope.
Este panorama resulta muy positivo para el Gobierno, considerando los objetivos subyacentes de la medida, y hace prever que el programa de exención impositiva finalizará antes del 31 de octubre, que es el límite temporal establecido.
Uno por uno, los productos alcanzados por las retenciones cero
Animales vivos
- 0101.21.00: Caballos de raza pura, reproductores.
- 0101.29.00: Los demás caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos.
- 0101.30.00: Asnos, vivos.
- 0101.90.00: Los demás équidos, vivos.
- 0102.21.10: Vacas lecheras, de raza pura, reproductoras.
- 0102.21.90: Los demás bovinos de raza pura, reproductores.
- 0102.29.11: Bovinos de raza de carne, hembras, vivos.
- 0102.29.19: Bovinos de raza de carne, machos, vivos.
- 0102.29.90: Otros bovinos, vivos.
- 0102.31.10: Bovinos para faena, hembras, vivos.
- 0102.31.90: Bovinos para faena, machos, vivos.
- 0102.39.11: Toros reproductores.
- 0102.39.19: Otros bovinos machos, vivos.
- 0102.39.90: Otros bovinos hembras, vivos.
- 0102.90.00: Los demás bovinos, vivos.
- 0103.10.00: Cerdos reproductores de raza pura.
- 0103.91.00: Los demás cerdos, de peso < 50 kg.
- 0103.92.00: Los demás cerdos, de peso ≥ 50 kg.
- 0104.10.11: Ovejas de raza pura, reproductoras.
- 0104.10.19: Las demás ovejas vivas.
- 0104.10.90: Los demás ovinos vivos.
- 0104.20.10: Cabras de raza pura, reproductoras.
- 0104.20.90: Las demás cabras vivas.
- 0105.11.10: Gallos y gallinas reproductores de raza pura, para la producción de carne.
- 0105.11.90: Gallos y gallinas reproductores de raza pura, para la producción de huevos.
- 0105.12.00: Gallos y gallinas de peso ≤ 185 g.
- 0105.13.00: Gallos y gallinas de peso > 185 g.
- 0105.14.00: Patos vivos.
- 0105.15.00: Gansos vivos.
- 0105.94.00: Pavos vivos.
- 0105.99.00: Las demás aves vivas.
- 0106.13.00: Monos vivos.
- 0106.14.00: Delfines y marsopas.
- 0106.33.10: Camélidos domésticos (llamas, alpacas), vivos.
- 0106.33.90: Los demás camélidos.
- 0106.39.00: Los demás mamíferos vivos.
- 0106.49.00: Los demás reptiles vivos.
- 0106.90.00: Los demás animales vivos.
Carne y despojos comestibles
- 0201.10.00: Carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales.
- 0201.20.10: Carne de bovino fresca o refrigerada, deshuesada, cortes delanteros.
- 0201.20.20: Idem, cortes traseros.
- 0201.20.90: Idem, otros.
- 0201.30.00: Carne de bovino fresca o refrigerada, en piezas sin deshuesar.
- 0202.10.00: Carne de bovino congelada, en canales o medias canales.
- 0202.20.10: Carne de bovino congelada, deshuesada, cortes delanteros.
- 0202.20.20: Idem, cortes traseros.
- 0202.20.90: Idem, otros.
- 0202.30.00: Carne de bovino congelada, en piezas sin deshuesar.
- 0205.00.00: Carne de caballo, asno, mula o burdégano, fresca, refrigerada o congelada.
- 0206.10.00: Despojos comestibles de bovino, frescos o refrigerados.
- 0206.21.00: Lenguas de bovino, congeladas.
- 0206.22.00: Higados de bovino, congelados.
- 0206.29.10: Corazones de bovino, congelados.
- 0206.29.90: Los demás despojos de bovino, congelados.
- 0206.80.00: Despojos comestibles de otros animales, frescos, refrigerados o congelados.
- 0206.90.00: Los demás despojos comestibles.
- 0207.11.00: Carne de gallo o gallina sin trocear, fresca o refrigerada.
- 0207.12.10: Trozos de gallo o gallina, frescos o refrigerados, con hueso.
- 0207.12.20: Trozos de gallo o gallina, frescos o refrigerados, sin hueso.
- 0207.13.00: Higados de gallo o gallina, frescos o refrigerados.
- 0207.14.11: Gallos o gallinas, enteros, congelados.
- 0207.14.12: Trozos con hueso, congelados.
- 0207.14.13: Pechugas sin hueso, congeladas.
- 0207.14.19: Otros cortes deshuesados, congelados.
- 0207.14.21: Alas de gallo o gallina, congeladas.
- 0207.14.22: Muslos congelados.
- 0207.14.23: Contramuslos congelados.
- 0207.14.24: Patas congeladas.
- 0207.14.29: Otros trozos con hueso, congelados.
- 0207.14.31: Pechugas con hueso, congeladas.
- 0207.14.32: Filetes congelados.
- 0207.14.33: Corazones congelados.
- 0207.14.34: Higados congelados.
- 0207.14.39: Otros despojos de gallo o gallina, congelados.
- 0207.24.00: Pavos, enteros, frescos o refrigerados.
- 0207.25.00: Trozos de pavo frescos o refrigerados.
- 0207.26.00: Pavos enteros congelados.
- 0207.27.00: Trozos de pavo congelados.
- 0207.41.00: Patos enteros frescos o refrigerados.
- 0207.42.00: Patos enteros congelados.
- 0207.43.00: Gansos enteros frescos o refrigerados.
- 0207.44.00: Gansos enteros congelados.
- 0207.45.00: Pavos reales y pintadas, frescos, refrigerados o congelados.
- 0207.51.00: Ratites (avestruz, ñandú), frescos o refrigerados.
- 0207.52.00: Idem, congelados.
- 0207.53.00: Otros, frescos o refrigerados.
- 0207.54.00: Idem, congelados.
- 0207.55.00: Otras aves, frescas, refrigeradas o congeladas.
- 0207.60.00: Grasas de ave no fundidas ni extraídas.
- 0208.10.00: Carne de conejo o liebre, fresca, refrigerada o congelada.
- 0208.60.00: Carne de camélidos, fresca, refrigerada o congelada.
- 0208.90.00: Otras carnes frescas, refrigeradas o congeladas.
- 0209.90.00: Tocino sin partes magras.
- 0210.20.00: Carnes de bovino saladas o en salmuera, secas o ahumadas.
- 0210.99.11: Jamones y paletas de cerdo, secos o ahumados.
- 0210.99.19: Otros cortes de cerdo, secos o ahumados.
- 0210.99.30: Carne de aves salada, seca o ahumada.
- 0210.99.40: Carne de ovinos, salada, seca o ahumada.
- 0210.99.90: Otras carnes saladas, secas o ahumadas.
Otros productos de origen animal
- 0501.00.00: Crines y sus desperdicios.
- 0502.10.11: Cerdas de cerdo, en bruto.
- 0502.10.19: Cerdas de jabalí, en bruto.
- 0502.10.90: Los demás pelos de cerda o jabalí, en bruto.
- 0502.90.10: Desperdicios de cerda, en bruto.
- 0502.90.20: Desperdicios de jabalí, en bruto.
- 0504.00.11: Tripas de bovino, frescas, saladas o secas.
- 0504.00.19: Tripas de ovinos, caprinos, frescas, saladas o secas.
- 0504.00.90: Tripas de otros animales.
- 0505.10.00: Pieles de aves, con plumas.
- 0505.90.00: Las demás partes de aves.
- 0506.10.00: Huesos de bovinos, trabajados, para uso industrial.
- 0506.90.00: Otros huesos y cuernos.
- 0507.10.00: Marfil, en bruto.
- 0507.90.00: Otros dientes y colmillos.
- 0510.00.10: Harina de huesos, apta para consumo animal.
- 0510.00.90: Harina de huesos, no apta para consumo animal.
- 0511.10.00: Semen bovino.
- 0511.99.10: Huevos fecundados para incubación.
- 0511.99.20: Embriones animales.
- 0511.99.30: Sangre animal seca.
- 0511.99.91: Otros productos de origen animal para usos técnicos.
- 0511.99.99: Los demás productos de origen animal.
Grasas y aceites animales
- 1501.90.00: Grasa de cerdo, excepto manteca, y sus fracciones.
- 1502.10.11: Sebo de bovino, en bruto.
- 1502.10.12: Sebo de ovino, en bruto.
- 1502.10.19: Otros sebos animales en bruto.
- 1502.10.90: Sebo de bovino refinado.
- 1502.90.00: Otros sebos refinados.
- 1503.00.00: Estearina solar, aceite de manteca, oleoestearina, etc.
- 1506.00.00: Aceite de otros animales (foca, ballena, etc.).
- 1522.00.00: Degras (residuo de la preparación de pieles).
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos
- 1601.00.00: Embutidos y productos similares de carne.
- 1602.10.00: Preparaciones de jamones, paletas y trozos de cerdo.
- 1602.20.00: Preparaciones de hígado de cualquier animal.
- 1602.31.00: Preparaciones y conservas de carne de pavo.
- 1602.32.10 / .20 / .30 / .90: Preparaciones y conservas de carne de gallo o gallina (según contenido de carne y envase).
- 1602.39.00: Preparaciones y conservas de carne de otras aves.
- 1602.50.00: Preparaciones y conservas de carne de bovino.
- 1602.90.00: Otras preparaciones y conservas de carne o despojos.
- 1603.00.00: Extractos y jugos de carne, pescado o crustáceos.
Residuos para alimentación animal
- 2301.10.10: Harina y polvo de carne, pescado o despojos, para consumo humano.
- 2301.10.90: Idem, para consumo animal.
Cereales
- 1001.11.00: Trigo duro, para siembra
- 1001.19.00: Trigo duro, excepto para siembra
- 1001.91.00: Los demás trigos, para siembra
- 1001.99.00: Los demás trigos, excepto para siembra
- 1003.90.10: Cebada cervecera, sin tostar
- 1003.90.80: Cebada cervecera, tostada
- 1003.90.90: Las demás cebadas
- 1005.10.00: Maíz para siembra
- 1005.90.10: Maíz duro (excluido el destinado a siembra)
- 1005.90.90: Los demás maíces
- 1007.90.00: Sorgo (excepto para siembra)
Productos de la molienda
- 1101.00.10: Harina de trigo
- 1102.20.00: Harina de maíz
- 1102.90.00: Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz
- 1103.11.00: Sémola y semolinas de trigo duro
- 1103.13.00: Sémola y semolinas de maíz
- 1103.19.00: Las demás sémolas y semolinas de cereales
- 1104.23.00: Granos aplastados o en copos de maíz
- 1104.30.00: Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos
- 1107.10.10: Malta sin tostar, en grano
- 1107.10.20: Malta sin tostar, en harina
- 1107.20.10: Malta tostada, en grano
- 1107.20.20: Malta tostada, en harina
- 1108.11.00: Fécula de trigo
- 1108.12.00: Fécula de maíz
- 1109.00.00: Gluten de trigo
Semillas y frutos oleaginosos
- 1201.10.00: Habas de soja, para siembra
- 1201.90.00: Habas de soja, excepto para siembra
- 1206.00.90: Semillas de girasol, excepto para siembra
- 1208.10.00: Harina de soja
Grasas y aceites
- 1507.10.00: Aceite de soja en bruto, incluso desgomado
- 1507.90.11: Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l
- 1507.90.19: Aceite de soja refinado, en otros envases
- 1507.90.90: Los demás aceites de soja refinados
- 1512.11.10: Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado
- 1512.19.11: Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l
- 1512.19.19: Aceite de girasol refinado, en otros envases
- 1515.21.00: Aceite de maíz en bruto
- 1515.29.10: Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l
- 1515.29.90: Aceite de maíz refinado, en otros envases
- 1516.10.00: Grasas y aceites vegetales hidrogenados
- 1516.20.00: Grasas y aceites animales hidrogenados
- 1516.30.00: Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados
- 1517.10.00: Margarina (excluida la margarina líquida)
- 1517.90.10: Grasas y aceites vegetales para untar
- 1517.90.90: Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles
- 1518.00.10: Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio)
- 1518.00.90: Otros aceites y grasas vegetales, usos varios
- 1520.00.10: Glicerina en bruto
- 1520.00.20: Glicerina, incluso purificada
Azúcares
- 1702.30.11: Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg
- 1702.30.19: Glucosa, en polvo, en otros envases
- 1702.30.20: Glucosa, en solución
- 1702.40.10: Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg
- 1702.40.20: Los mismos jarabes, en otros envases
- 1702.50.00: Fructosa química pura
- 1702.60.10: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 %
- 1702.60.20: Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 %
- 1702.90.00: Los demás azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel.
Preparaciones a base de cereales
- 1901.90.10: Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños.
Preparaciones alimenticias diversas
- 2106.10.00: Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas.
Residuos de la industria alimentaria / alimentos para animales
- 2302.10.00: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz.
- 2302.30.10: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets.
- 2302.30.90: Idem trigo, de otra forma.
- 2302.50.00: Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas.
- 2303.10.00: Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz.
- 2304.00.10: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets.
- 2304.00.90: Idem soja, de otra forma.
- 2306.30.10: Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets.
- 2306.30.90: Idem girasol, de otra forma.
- 2306.90.10: Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets.
- 2306.90.90: Idem otros aceites vegetales, de otra forma.
- 2308.00.00: Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal.
- 2309.10.00: Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
- 2309.90.10: Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado.
- 2309.90.20: Idem, con base en leche.
- 2309.90.30: Idem, con base en cereales.
- 2309.90.40: Idem, con base en oleaginosas.
- 2309.90.50: Idem, con base en subproductos de la industria azucarera.
- 2309.90.60: Idem, con base en otras materias vegetales.
- 2309.90.90: Las demás preparaciones para alimentación animal.
Productos químicos orgánicos
- 2905.45.00: Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44).
- 2923.20.00: Lecitinas y sus derivados.
Materias albuminoideas, enzimas
- 3504.00.20: Gluten de maíz.
Productos diversos de las industrias químicas
- 3826.00.00: Biodiésel y sus mezclas, que no contengan o contengan menos del 70 % en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso.
