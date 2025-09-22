El Gobierno llevó a 0% las retenciones al campo hasta fines de octubre: los detalles del decreto

El Gobierno oficializó este lunes, mediante un decreto en el Boletín Oficial, la eliminación de las retenciones.

El Gobierno oficializó este lunes, mediante un decreto en el Boletín Oficial, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos, fijando una alícuota del 0%. La medida regirá hasta el 31 de octubre o hasta que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcancen los USD 7.000 millones, lo que ocurra primero.

El objetivo central es incentivar al sector agroexportador, aumentar la competitividad y generar un ingreso rápido de dólares en medio de la tensión cambiaria. El decreto también abarca a carnes bovinas y avícolas, según informó Infobae.

Los requisitos para acceder al beneficio

Los exportadores que deseen acogerse a la quita de retenciones deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Liquidar al menos el 90% de las divisas resultantes de cada operación dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE.

La exigencia incluye tanto operaciones tradicionales como anticipos, prefinanciaciones o posfinanciaciones externas.

Solo se aplicará a quienes declaren exportaciones desde la entrada en vigencia del decreto.

En caso de incumplimiento, el exportador deberá pagar la alícuota anterior y quedará excluido temporalmente del régimen especial.

El Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero quedaron facultados para dictar disposiciones complementarias que aseguren la implementación del decreto.

Aunque no hay una estimación oficial sobre el volumen que se liquidará, el Gobierno espera que la medida incremente rápidamente el ingreso de dólares a las reservas.

Los puntos clave del decreto

Alcance: Granos, subproductos, carnes bovinas y avícolas (según anexo).

Vigencia: Hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar exportaciones por USD 7.000 millones.

Requisito: Liquidación del 90% de las divisas en un máximo de tres días hábiles.

Control: Banco Central, Secretaría de Agricultura y Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Sanción: Pago de la alícuota anterior y exclusión del beneficio si no se cumplen los requisitos.

El decreto comenzó a regir al día siguiente de su publicación y fue adelantado horas antes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales.