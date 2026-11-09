Inocencia Fiscal II: qué cambia y cómo ingresar ahorros al sistema formal

Sabemos que aún hay muchos de los lectores que tienen dólares sin registrar que están en la duda de si es una alternativa viable ingresar (o no) sus dólares del colchón en este escenario global caótico.

Y cuando digo “sabemos” me refiero a quienes trabajamos desde la administración de activos hace tanto tiempo. Grupo de analistas, economistas y ejecutivos donde se fue elucubrando un número aproximado de tenencia de activos en moneda extranjera no regulado durante tantos años de restricciones y cepos. La cifra es contundente: hay -estimados- U$ 221.000 millones pendientes de ingreso y remuneración en la casa o en las cuentas del exterior de los argentinos.

La Ley de Inocencia Fiscal II (27.826), vigente desde el 9 de octubre, amplía el régimen que creó la primera ley a comienzos de año. No se trata de un blanqueo y claramente está enfocada en quienes adhieran al nuevo régimen.

Su eje es el Régimen Simplificado de Ganancias, una modalidad opcional de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

El cambio central es la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones): ahora el requisito principal es la residencia fiscal.

La ley también aporta seguridad jurídica: precisa cuándo ARCA puede cuestionar una declaración, permite rectificar en 15 días hábiles y pone la carga de la prueba en el organismo. Además, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos incorporados por canales regulados quedan amparados por el régimen y, en Bienes Personales, se consideran incorporados al patrimonio el día de la operación.

La ley establece que bancos, sociedades de bolsa y escribanos deben considerar la adhesión como un antecedente favorable. Esto sería bueno reafirmarlo ante el cajero del Banco donde depositen los fondos, siendo que no todos están tan al tanto de lo que deben o no deben pedir y ahí puede haber algún debate innecesario.

La Resolución 144/2026 de la UIF fijó un umbral de 100 millones anuales de pesos, unos 60.000 dólares aproximadamente: por debajo, la entidad no puede exigir documentación sobre el origen de los fondos, los ingresos ni el patrimonio; alcanza con identificar a la persona y verificar su adhesión. Por encima se puede operar igual, pero la entidad aplica su análisis habitual y puede pedir más información. Desde PIN Capital, insistimos en la siguiente consideración: No es un blanqueo ya que siguen vigentes las normas antilavado.

Quedan temas pendientes: el tratamiento en Bienes Personales y su relación con el régimen especial de ingreso de ese impuesto, la situación de los monotributistas y el alcance de inspecciones anteriores a la reforma.

¿Qué debe hacer el inversor?

El mejor camino para exteriorizar sus ahorros considerando todo lo antes dicho, es sin dudas hacer el depósito directamente en la cuenta de una ALyC o Sociedad de Bolsa, evitando pasar por la cuenta bancaria personal.

Quien decida depositar efectivo en una sociedad de bolsa necesita, primero, estar adherido al régimen simplificado en ARCA y contar con la constancia de adhesión. Además, debe ser titular de la cuenta comitente donde se acreditarán los fondos. Con eso, el efectivo se deposita directamente en la cuenta bancaria de la sociedad de bolsa, en pesos o en dólares, sin pasar antes por la cuenta personal. De esta manera no se aplicarán impuestos como débitos y créditos bancarios o ingresos brutos. Un incentivo más para hacerlo a través de una cuenta de inversión.

El procedimiento suma un paso a la transferencia habitual: avisar el depósito por mail a la tesorería de la sociedad de bolsa. El correo, que puede enviar el inversor o su asesor, debe indicar en el asunto que se trata de un depósito del régimen simplificado e incluir tres documentos: el comprobante del depósito, el número de la cuenta comitente de destino y la declaración jurada de inscripción en el régimen. Luego, el área de Back Office verifica que la documentación esté completa y que la titularidad de la cuenta coincida con la de la declaración, y avisa por mail cuando los fondos fueron acreditados.

Con la primera ley, pese a la difusión del Gobierno para incentivar el ingreso de los dólares del colchón al sistema, no se vio un alto nivel de adhesión ni de depósitos. Creemos que el umbral de US$60.000 para que no se pida documentación respaldatoria que justifique los fondos es muy bajo, y que es una de las principales razones por las que la ley no tuvo gran impacto en su primera etapa. Por encima de ese monto, la entidad puede pedir respaldo documental, algo que muchos ahorristas que guardaron efectivo durante años no conservan. En los próximos meses estimaremos si esta nueva ampliación de la normativa impacta de manera positiva, como lo hicieron los U$20.000 del blanqueo anterior, en las arcas de un Mercado Argentino que siempre sigue quedando pequeño en los volúmenes operados, respecto de otros mercados de la región.

LAURA PEREYRA – LUCIA NARBAITS

PIN Capital