La emoción de los fieles de Neuquén que recibieron al papa León XIV en Aeroparque: «Pedro cumplió su misión»

Un contingente de cinco creyentes de Neuquén participó del recibimiento oficial al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery durante la tarde de este domingo 8 de noviembre. El líder religioso aterrizó en la ciudad de Buenos Aires luego de celebrar su misa de despedida en Uruguay, un hecho que despertó una gran expectativa por marcar la llegada de un Sumo Pontífice al país tras 39 años.

La ceremonia de bienvenida en el aeropuerto fue encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei. En la pista de aterrizaje ambos escucharon la presentación de Granaderos, quienes entonaron el Himno Nacional.

También estuvieron presentes el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el coordinador local Raúl Pizarro Travers y el consejero de Nunciatura Daniele Liessi.

La emoción de los neuquinos que conocieron al papa León XIV

El grupo patagónico estuvo conformado por Pedro Illanes, un niño de ocho años, junto a Gabriel Pincheira, Sofia Paillalef, Noa Sandoval y Valentina Pino. Pedro resultó elegido para integrar la delegación oficial en la pista de aterrizaje y viajó con diversas cartas para entregarle al Santo Padre durante ese momento tan especial.

Antes del viaje a Buenos Aires, su madre, Victoria Irilli, dialogó con el Diario RÍO NEGRO y relató que la noticia los llenó de alegría. «Tuvo la gracia que vivirá esa situación muy privilegiada. Está muy emocionado. Nosotros, muy felices», relató la mujer en la previa del encuentro.

Minutos después del contacto cara a cara en la terminal aérea, la madre del niño confirmó el éxito del saludo personal con la máxima autoridad católica. “Pedro cumplió su misión”, sentenció Victoria Irilli para coronar el histórico momento.

«Una experiencia irreal»: el testimonio tras la bendición papal

La preparación del grupo requirió un despliegue minucioso. En diálogo con Río Negro Radio, Gabriel Pincheira, integrante del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana (MJVC), definió la convocatoria como «una invitación providencial».

El protocolo inició con una reunión de toda la delegación en una capilla. Desde allí, el grupo se trasladó en un colectivo con custodia policial y autorizaciones especiales para sortear los estrictos controles. «Hay que pasar varios anillos de seguridad», precisó Pincheira sobre la logística previa al arribo a Aeroparque, pautado para las 14 horas.

Minutos después del saludo con el Papa, Pincheira relató a este mismo medio la experiencia en primera persona. «Realmente fue algo que superó todo lo imaginario, todo lo que podríamos haber pensado», confesó el joven neuquino.

El grupo asistió al aeropuerto con expectativas cautelosas. «Pensamos que lo íbamos a ver a la distancia nada más», reconoció Pincheira, pero la realidad superó esa idea. La delegación logró recibir la bendición de primera mano, con la oportunidad de «tocarlo, compartir una sonrisa, cruzar una mirada».

«Con un shock muy grande, pero totalmente agradecido a Dios, al movimiento de Jornadas, a toda mi familia y amigos«, expresó el integrante del MJVC. A su vez, destacó la compañía espiritual de su entorno, con seres queridos presentes en sus oraciones «hasta los pies del Santo Padre».

Pincheira calificó el evento como una experiencia «más que increíble, casi irreal». El grupo en la pista estuvo compuesto por 40 personas en representación de todo el pueblo de Dios en la Argentina. «40 en representación a 47 millones«, dimensionó.

Totalmente agradecido a Dios y a la vida, el joven neuquino cerró su testimonio con profunda emoción. «Solo tengo palabras de amor y no me sale otra cosa», admitió, para luego prometer que contará mayores detalles cuando «haya decantado todo» este suceso histórico.