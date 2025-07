En la Rural de Palermo 2025 Neuquén y Río Negro muestran su oferta turística y productiva

El estand de Neuquén recibió gran cantidad de visitantes en los días que lleva la Expo Palermo 2025.



Apenas faltan dos días para que la Rural de Palermo cierre sus puertas hasta la edición 2026, pero la actividad en los dos estands que presentaron Neuquén y Río Negro es incesante.

La muestra de lo que se hace en cada provincia en materia productiva está al alcance de la mano y se puede acceder a una degustación de productos elaborados por pequeños productores que llegaron hasta Palermo para mostrar lo que saben hacer.

También hay una fuerte apuesta por la oferta turística de Neuquén y Río Negro, con destinos clásicos que conforman el núcleo duro de los visitantes que llegan a las provincias patagónicas, pero donde además se pretende potenciar con esta llegada a la Expo de Palermo otros sitios no tan clásicos ni tan arraigados en el gusto popular.

Río Negro Rural dialogó en primer término con Sergio Sciacchitano, el presidente de Neuquentur, para que muestre lo que ofrece la provincia a los visitantes.

Sergio Sciacchitano, el presidente de Neuquentur, en la Expo de Palermo 2025.



«La gente empezó a tener a Neuquén en la cabeza a partir de lo que fue el desarrollo de Vaca Muerta y ahora averigua muchas cuestiones relacionadas a la provincia. En principio, la zona turística es la más conocida, mucha gente ya sabe de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful y empezamos a contarles todas las posibilidades que tiene el resto de la provincia, sobre todo el norte, el oeste, hay muchos que no conocen las termas, que no conocen Caviahue, Copahue, Villa Pehuenia o Aluminé«, dijo el titular de NeuquenTur.

«Tratamos de mostrarles la gran diversidad de oferta que tiene la provincia de Neuquén, haciendo hincapié también en Neuquén capital, que es una ciudad que ha crecido mucho turísticamente hablando, con mucha oferta gastronómica, con buenos servicios. Buscamos salir más allá de los dos o tres destinos consolidados del sur de la provincia y abrir todo el abanico de posibilidades que tiene la provincia de Neuquén», comentó Sciacchitano.

Hosterías en el norte neuquino



«Hoy la provincia administra cinco hoteles en el norte neuquino en Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Los Miches y Manzano Amargo, son hosterías modelos, administradas de forma eficiente, transparente. Fuimos tratando de mejorar no solo la parte edilicia, sino también los servicios que se prestan en nuestras hosterías. Mejoramos la gastronomía, la atención, hemos hecho muchísimas capacitaciones y creo que la gente eso lo ve», expresó a Río Negro Rural.

«Pensemos que esos pueblos tienen menos de 1.000 habitantes cada uno y a partir de las hosterías se fueron generando otras opciones. Ahora hay más alojamiento, cabañas, hay privados que han abierto emprendimientos gastronómicos, prestadores de servicio, hay actividades que están haciendo guías habilitados. Creo que a partir de la inversión que hizo el Estado se fueron generando incentivos para que el sector privado vea al norte de la provincia realmente rentable», sostuvo Sciacchitano.

Turismo, la actividad más federal



«Vaca Muerta y el petróleo impactan en una zona determinada de la provincia de Neuquén, pero el turismo es la actividad más federal que tiene la provincia porque se desarrolla en distintos puntos o regiones, y eso también ha generado muchísima fuente de trabajo», dijo ante la consulta de este medio.

«La idea es ir diversificando la matriz productiva de la provincia y que no sea solamente industria hidrocarburífera, sino que sean la producción y el turismo los que vayan generando mejor calidad de vida para la gente», comentó.

Neuquén presente en la Rural de Palermo 2025.



«Mucha gente empezó a escuchar ahora sobre el norte neuquino y el objetivo de este tipo de ferias para nosotros es justamente abrir ese gran abanico que tiene la provincia, hacerle ver a la gente que Neuquén es mucho más que San Martín y Villa La Angostura, que tenemos buena conectividad aérea, buena conectividad vial con toda la inversión que está haciendo el Gobierno de la provincia, más de 600 km de ruta, la verdad es que se está haciendo un esfuerzo muy grande para poner a Neuquén donde tiene que estar», finalizó.

Más allá de las hosterías, en el norte neuquino estamos trabajando en los consejos regionales donde un delegado regional convoca a los productores, pequeños emprendedores y a partir de eso vamos generando distintas ofertas turísticas. Tenemos productores que hoy están haciendo paseos en los lugares donde fabrican dulces, miel, por ejemplo trajimos la miel de Los Miches, que es espectacular, y ellos hacen una visita guiada a su emprendimiento. Hay artesanos que trabajan con distintos elementos, así que se está armando como una microeconomía alrededor del turismo y de las hosterías. Y nosotros también desde las hosterías compramos muchos elementos que después los ponemos a la venta y eso ayuda al emprendedor».

Qué hay más allá del turismo y el petróleo



Por su parte, el subsecretario de Producción de Neuquén, Marcelo Zuñiga, expresó que “este año se decidió tener una presencia fuerte de la provincia de Neuquén en este evento y junto a lo que es el Ministerio de Energía y Ambiente, Turismo, artesanías neuquinas hay un espacio de todo lo que es el ministerio de Energía Producción e Industria que reúne y agrupa distintos tipos de productos elaborados con manos neuquinas, desde lo que es pera y manzana, que es el producto primario del Alto Valle, por un lado, y después todo lo que son productos elaborados como el caso de bodegas de El Chañar, o la bodega Puerta Oeste, de Senillosa, y otras bodegas que aportaron para tener una exposición de vinos para promocionar».

Estand de Neuquén en la Rural de Palermo 2025.



«También hay otros productos como escabeche de ajo y de chivo, que elabora la Cordecc, que es la empresa estatal neuquina con participación de productores del norte neuquino que se encarga de faenar y comercializar el chivito criollo del norte neuquino, que es el emblema de la provincia», sumó Zuñiga.

«A ello se suman frutos secos, nueces, almendras de Centenario, Vista Alegre y Picún Leufú, y miel de excelente calidad proveniente de Aluminé y otras zonas de la provincia, o el Fly Fishing de Villa Meliquina, que es un licor con hierbas patagónicas y se elabora allí por parte de la familia Cassoli y hemos traído otros productos demostrativos como son plantines de plantas nativas que identifican a la provincia como la Araucaria, que se producen en el vivero de Villa Pehuenia.

La participación del público



En cuanto al público que visita el estand de Neuquén, el subsecretario de Producción dijo que «hay mucho entusiasmo, un público muy diverso, con lo cual hay familias adultas que han vivido en Neuquén y ven en la pantalla la exposición del estand y eso los motiva a ingresar y conversar».

En una de las jornadas, la gente de Termas del ministerio de Turismo hizo una demostración del servicio de mascarillas en vivo para mostrar las bondades de barros termales.

Artesanas de Junín de los Andes muestran su labor en el estand de Neuquén en la Expo de Palermo.



Continuó Zuñiga: «también hay juegos interactivos vinculados a lo que es el ministerio de Energía, la secretaría de Ambiente, para los más chiquitos que participan respondiendo preguntas y accediendo a un premio simbólico, o a un juramento de guardianes ambientales con la entrega de una medalla y lo que es muy importante la presencia de dos artesanas de Junín de los Andes, que están exponiendo sus productos y mostrando cómo se elabora la parte final de una prenda.

Muchos productores en el estand de Río Negro



La presencia de la provincia de Río Negro en la Exposición Rural de Palermo se concreta a través del estand del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, donde se promocionan los destinos turísticos rionegrinos junto a otras áreas claves como la producción agroalimentaria, la genética ganadera, la tecnología y las artesanías.

El estand de Río Negro en la Rural de Palermo, con autoridades nacionales pasando por su frente.



El objetivo de esta participación, bajo el lema «Sentí la tradición, viví el futuro», es mostrar todo su potencial productivo y cultural.

Río Negro también incorpora a su estand institucional un mapa de la provincia creado especialmente por el reconocido artista Pablo Bernasconi y que conjuga geografía, historia, producción, cultura y turismo.

El mapa que se puede ver en el estand de Río Negro, creado por Pablo Bernasconi.



El secretario de Ganadería de la provincia de Río Negro, Norberto Tabaré Bassi, dijo a Río Negro Rural que la presencia de cabañas rionegrinas en la Exposición Rural de Palermo “para nosotros es un enorme orgullo porque están compitiendo con los máximos exponentes a nivel nacional e internacional que son reproductores de elite”.

“Nuestros cabañeros tienen que producir en una zona marginal, con climas áridos y semiáridos donde tenemos que atravesar sequías recurrentes, llevar eventualidades como incendios, erupciones volcánicas, donde los costos de producción son más altos, de alimentación, de flete, así y todo hacen un gran esfuerzo para tener la genética que desarrollan en nuestra zona y traerla a Palermo”, expresó ante la consulta de Río Negro Rural.

Cabañas rionegrinas llegaron con sus ejemplares hasta la Rural de Palermo.



“Históricamente nos proveíamos de genética del norte de la región, de la pampa húmeda y los rodeos regionales se podían mejorar a partir de esa genética, pero desde hace más de diez años a la fecha las cabañas han comenzado a desarrollarse de manera significativa en la Patagonia en general y en Río Negro en particular y hoy la genética de nuestros rodeos son provistas por nuestras propias cabañas que generan reproductores adaptados a nuestra región, a nuestros ambientes más hostiles, y no provenientes de la Pampa Húmeda que después no son los ideales para nuestra zona…», expresó Tabaré Bassi.

«Es totalmente gratificante que hoy tengamos esta genética de tan buen nivel que puede ir a competir de igual a igual contra los mejores exponentes en la Rural de Palermo. Un gran orgullo por todo el logro alcanzado, con el esfuerzo particularmente privado por parte de los productores y público por el acompañamiento que se ha tratado de dar en todo este proceso de mejora genética», finalizó.

Mucho para ver y probar en el estand de Río Negro en la Rural de Palermo.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, indicó que “para nosotros es muy importante como provincia nueva, recién cumplimos 70 años, poder estar hoy compartiendo con otras provincias y mostrarnos como una de las más productivas del país, primero por su diversificación porque en todas sus regiones tiene producción y porque gran parte de esa producción la podemos mostrar en un solo lugar al mismo tiempo, no solo para el país sino para el mundo”.

Ver los procesos productivos en realidad aumentada, una interesante actividad en el estand de Río Negro.



“Este año participamos no solo con los productores que pudieron mostrar todo lo que hacen, sino que incorporamos lo que significan los procesos productivos en realidad aumentada, como fruticultura, ganadería ovina, apicultura, pesca, turismo y todas las artesanías que es un rubro muy importante para la provincia. Todo en un mismo estand”, concluyó.