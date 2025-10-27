Es el alimento más consumido del mundo y una provincia tiene el 50% del área cultivada del país

Hay un cultivo que, por generaciones, ha sido la base de la dieta de grandes civilizaciones, y lo sigue siendo. Se trata de un alimento básico en todo el mundo, y se estima que más de la mitad de la población lo consume a diario.

En la cocina asiática, este cereal ocupa un rol central, convirtiéndose en un emblema de la cultura culinaria de países como China, India, Indonesia, Vietnam, entre otros. Sin embargo, la mayor parte de la producción argentina tiene como destino Brasil, que es a su vez el principal productor de este alimento en América Latina.

El alimento más consumido del mundo

Por ser barato, rendidor y una noble fuente de energía, el arroz es el alimento más consumido del mundo. Según la FAO, en el año 2025/2026 se consumirán globalmente unos 550,8 millones de toneladas. Y no solo eso: se estima que su consumo mundial crecerá a una tasa cercana al 1% anual hasta el 2034, cuando el consumo per cápita por año superará los 50 kilogramos.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el arroz «contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana actual y es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo». Asimismo, el arroz es el alimento básico principal para más de la mitad de la población mundial, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La provincia que concentra el 50% del área cultivada con arroz

Una provincia del Litoral argentino se destaca en la producción y exportación de arroz. En particular, Corrientes abarcó el 47,5% de las hectáreas cultivadas con arroz a nivel nacional en la temporada 2024/2025, según informa la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

En toda la Argentina, la superficie total implantada con arroz ascendió a 231.650 hectáreas en la última temporada, lo cual marcó un incremento interanual del 14% impulsado, principalmente, por los elevados precios internacionales del cereal. Más de 104.000 hectáreas se encuentran en la provincia de Corrientes, convirtiéndose en la principal provincia productora y exportadora de arroz, seguidas por Entre Ríos y Santa Fe.

Arrocera correntina.

Entre las razones por las que Corrientes es la principal productora de arroz de Argentina, se puede mencionar:

Abundancia de agua: El arroz requiere grandes volúmenes de agua para su cultivo pues se desarrolla en campos inundados o bajo riego. Corrientes tiene una red hídrica muy extensa , facilitando el riego y reduciendo costos.

El arroz requiere grandes volúmenes de agua para su cultivo pues se desarrolla en campos inundados o bajo riego. Corrientes tiene una , facilitando el y reduciendo costos. Clima cálido y húmedo: las temperaturas medias altas y las lluvias abundantes durante gran parte del año permiten ciclos productivos estables y buenos rendimientos.

las temperaturas medias altas y las lluvias abundantes durante gran parte del año permiten y buenos rendimientos. Suelos aptos: los suelos planos y arcillosos del centro y norte de la provincia son muy favorables para mantener el agua en los arrozales, algo esencial para este cultivo.

los suelos planos y arcillosos del centro y norte de la provincia son en los arrozales, algo esencial para este cultivo. Infraestructura y tradición productiva: Corrientes tiene plantas de secado, molinos arroceros y existen cooperativas y empresas integradas que producen, industrializan y exportan.

Corrientes tiene existen cooperativas y empresas integradas que producen, industrializan y exportan. Represas y sistemas de riego privados: muchos establecimientos cuentan con represas artificiales y canales internos que aseguran disponibilidad de agua incluso en años secos.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las exportaciones argentinas tienen como principal destino a Brasil, seguido de mercados como Chile, Irán, España, Haití, Cuba y Senegal.