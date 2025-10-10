200 quintales de maíz por hectárea: en Río Negro el gran potencial agrícola es alcanzable

Como productor en la zona pampeana, y asesor en distintas zonas en secano, transitamos situaciones que van del déficit a los excesos hídricos. Por ende, solo nos permitimos plantear en nuestra planificación de producción rindes objetivos según el agua almacenada a los 2 metros de profundidad y el pronóstico (Niña, Neutro o Niño).

Para nuestro esquema productivo en el valle del río Negro, de oferta ambiental sin restricciones y, además, con posibilidad de realizar riegos totales en los diferentes cultivos, dejamos de mirar los pronósticos. A partir de modelos de simulación, nos planteamos la búsqueda de hacer realidad el “rendimiento potencial” para cada especie que participe en la rotación.

Hemos generado en todo este tiempo la suficiente información, junto al Programa Chacras de Aapresid, para la adaptación de las diferentes especies factibles de ser cultivadas en el valle; luego, cómo articularlas dentro de una rotación a la medida de cada empresa. Por último, la sintonía fina es la adaptabilidad dentro de cada especie, ya sea híbridos o variedades, en su interacción con el ambiente (Valle Inferior, Valle Medio, meseta, etc).

Mazzieri, en un campo de Río Negro: «En esta zona que dispone de agua sin restricciones el potencial productivo es alcanzable y escalable.» Foto: archivo Juan Thomes.

El 80% de la brecha entre lo alcanzable y el potencial lo explica el agua. Por ende, en esta zona que dispone de agua sin restricciones el potencial productivo es alcanzable y, además, escalable.

El déficit en los valles del río Negro

Como todo en la vida, para alcanzar la plenitud no alcanza con el esfuerzo de lo privado: lo público debe acompañar para que, juntos en la articulación público-privada, podamos derramar en toda la comunidad los beneficios de la sinergia en donde todos ganamos.

La demanda al sector público sería la ejecución de caminería y puente que una la margen sur del Río Negro con la margen norte, conectividad, tendido eléctrico de media y de baja, acortar las distancia entre localidades con escuelas rurales y centros asistenciales que favorezcan la radicación de familias rurales, etc. A partir de lograrlo, se radicarán talleres de servicios de reparación y mantenimiento especializados de equipos de labranza, siembra y riego, agencias de repuestos, concesionarias, etc. En fin, un “plan de desarrollo territorial” amplio.

De la expectativa a la realidad en los valles de Río Negro

Los 18.000 a 20.000 kg/ha de maíz; los 9 a 10.000 kg/ha de trigo; los 5 a 6.000 kg/ha de soja; los 8 a 10.000 kg/ha de materia seca de vicia; los 20 a 22.000 kg/ha/año de materia seca de alfalfa; superar los 10.000 kg/ha de cebolla; producir más de 5 kg/ha/año de carne con la ganadería de monte; etc. dejará de ser una utopía para convertirse en realidad.

Alcanzada la producción primaria, el siguiente paso será pensar en agregar valor en origen y con la marca Patagonia para salir al mundo por el puerto de San Antonio.

Los invito a transformar o convertir en realidad el desarrollo del último valle templado del mundo que aún no ha sido explotado en su totalidad, disponiendo de un caudal para regar 400.000 has o más con riego total.

