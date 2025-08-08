Fernando de Nevares asumió la presidencia de CREA

CREA designó la nueva Comisión Directiva y al nuevo presidente de la entidad para el período 2025/26.

La elección para presidente recayó en la figura de Fernando de Nevares quien comandara la entidad ligada al quehacer agrario nacional hasta el 2026.

Por su parte, la nueva Comisión Directiva CREA refleja el carácter federal y multisectorial de la red CREA, representando la diversidad de actividades productivas que llevan adelante las empresas CREA, presentes en todo el territorio nacional.

Fernando De Nevares, nuevo presidente de CREA.



CREA continuará trabajando sobre sus ejes empresariales, sociales y ambientales. La renovación de autoridades refuerza el compromiso con el desarrollo del sector agropecuario, desde una mirada integral, con foco en la tecnología y en la construcción de una red de apoyo colaborativa que impulsa la transformación de las personas, las empresas y el país.

El presidente electo Fernando de Nevares expresó que “tenemos el desafío de mantener el proceso de transformación de CREA, para volvernos una organización más ágil, ante un contexto cambiante y complejo”. Y agregó que “el foco debe estar en la generación de valor, para alcanzar el impacto que buscamos, tanto en las empresas CREA como en nuestra gran empresa: Argentina.”