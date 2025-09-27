Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del sábado 27 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Se mantiene el ingreso de aire cálido del nor-noroeste con presiones en descenso y baja probabilidad de heladas. Pueden registrarse mínimas cercanas a los 0ºC hacia el oeste en períodos de calma cerca del amanecer.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del norte con grandes períodos de calma.

: débiles del norte con grandes períodos de calma. Probabilidad de heladas : baja .

: baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste.

: moderados del sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del norte con grandes períodos de calma.

: débiles del norte con grandes períodos de calma. Probabilidad de heladas: baja .

baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles a moderados del nor-noroeste.

: débiles a moderados del nor-noroeste. Probabilidad de heladas : baja .

: baja Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles a moderados del nor-noroeste.

: débiles a moderados del nor-noroeste. Probabilidad de heladas : baja .

: baja Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 27 y madrugada del 28 de septiembre 2025

Cielo : parcialmente nublado.

: parcialmente nublado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles a moderados del norte.

: débiles a moderados del norte. Probabilidad de heladas :

: Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.