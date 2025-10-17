Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del viernes 17 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025



Para la noche de hoy cielo despejado, vientos débiles del sudeste rotando al noreste en la madrugada. Baja probabilidad de heladas.





Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 17 y madrugada del 18 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas: baja

Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.