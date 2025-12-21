La provincia en la que tienen origen ocho de cada 10 litros de una tradicional bebida de fin de año

Hay una bebida omnipresente en los festejos de Navidad y Año Nuevo de Argentina, sobre todo al momento de brindar. Su consumo es fuertemente estacional y su producción está muy concentrada en una provincia de la Patagonia.

El 80% de la sidra argentina se origina en Río Negro

Río Negro se consolida como el principal polo sidrero de la Argentina, una condición directamente asociada a su liderazgo histórico en la producción de manzanas y peras. El Alto Valle (junto con el Valle Medio) concentra cerca del 80% de la fruta de pepita del país, una base productiva que explica el peso específico de la provincia en la elaboración de sidra a nivel nacional.

Se estima que en Argentina se producen unos 50 millones de litros de sidra por año, de los cuales aproximadamente el 80% se elaboran en Río Negro, lo que equivale a unos 40 millones de litros anuales. De ese volumen, cerca del 20% se destina a la exportación, principalmente a mercados regionales, utilizando como insumo decenas de millones de kilos de fruta fresca, lo que refuerza el vínculo entre sidra y actividad frutícola. Todos los datos fueron provistos por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia de Río Negro.

El sector de la sidra en Río Negro

La estructura del sector provincial muestra una marcada concentración geográfica en el Alto Valle, con General Roca como principal centro de elaboración, seguida por localidades como Fernández Oro y Villa Regina. Al mismo tiempo, se trata de una actividad joven: la mayoría de los establecimientos inició su producción en los últimos años y opera en escalas pequeñas y medianas.

En este escenario conviven dos dinámicas simultáneas. Por un lado, grandes actores industriales con capacidad de procesamiento y logística a gran escala. Por otro, un crecimiento acelerado de productores artesanales y sidras premium que apuestan a la diferenciación, el origen y el valor agregado.

Más en segundo plano, pero con potencial creciente, aparecen la innovación normativa (como la habilitación de la sidra y el espumante de pera), la organización del sector artesanal, los primeros pasos del turismo sidrero y la exploración de nuevos mercados externos, configurando un sector en plena transformación.

