Los drones ya sobrevuelan los frutales del Valle

Con una demostración a campo en la Estación Experimental Alto Valle del INTA, productores y técnicos participaron este viernes de una instructiva jornada sobre uso de drones. El encuentro, al que asistió un centenar de personas, mostró el potencial de esta tecnología y la necesidad de seguir investigando en su aplicación local.

Fue una muestra práctica organizada por la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, y la empresa Natalini Agro SRL, junto con el INTA. El objetivo fue acercar a los productores una tecnología de interés para la fruticultura y la agricultura del valle, ya que se presenta como una herramienta que puede ser gran aliada del sector.

Pese a una jornada lluviosa buena cantidad de público se acercó hasta el predio de la demostración.



La directora del Centro Regional Patagonia Norte del INTA, Mariana Amorosi, puso el eje en la necesidad de avanzar con respaldo técnico “en aspecto como la dosificación, eficacia y eficiencia, incluso el manejo adecuado de drones”. En tanto Nelson San Segundo, de Natalini Agro, presentó los dos modelos que más se comercializan en la actualidad. Y que fueron piloteados por David García, mientras se explicaba a los asistentes los detalles técnicos y sus utilidades.

Control de vuelo y registro de datos, otro de los aspectos a tener en cuenta en la utilización de drones.



El presidente de la Federación de Productores de Fruta, Sebastián Hernández, resaltó la propuesta que potencia el desarrollo de la actividad. Y el secretario de Fruticultura rionegrino, Facundo Fernández, valoró la articulación con la Federación de Productores y el INTA, y subrayó que “para algunos productos ya hay sobradas muestras de que el dron es sumamente eficiente”.

Los asistentes pudieron observar la precisión del vuelo y la homogeneidad de la aplicación, con cada modelo, además de realizar consultas técnicas sobre costos, mantenimiento, autonomía y posibilidades de adaptación a distintos cultivos.