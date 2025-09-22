Conocé al toro que se vendió por $41 millones en la Expo de Conesa y fue récord

El Reservado Gran Campeón Puro de Pedigrí de la raza Angus, un hermoso toro de color negro, se quedó con el premio mayor a la hora de las ventas en la 36° Exposición Rural de Conesa y 12° Exposición Nacional Patagónica de la raza Angus que se celebraron este fin de semana.

El ejemplar propiedad de la cabaña San Marón y de Norman Enrique Catto, el reconocido genetista escocés de 81 años que ya es leyenda entre los cabañeros de la Patagonia, se vendió por 41 millones de pesos por la firma consignataria Amado Morón e Hijos con el martillo de Guillermo Ayerra.

También participó de las ventas la firma consignataria Lesiuk Hnos., bajo el martillo de Daniel Biocca, que a su turno colocó ejemplares de razas Angus y Hereford a excelentes precios con una interesante puja por la genética ofrecida en esta oportunidad.

El Reservado Gran Campeón Macho Puro de Pedigrí que se quedó con el premio mayor en la Expo de Conesa.



La expo rural de Conesa cerró ayer domingo con las ventas que se extendieron hasta las 20 horas en los corrales de la entidad. La lluvia volvió a acompañar la jornada sobre el cierre, y lejos de ser un problema sumó un aliciente más para la puja por los animales salidos a la venta.

Cabe destacar que más allá de este precio récord obtenido, las ventas resultaron sumamente satisfactorias, con promedios realmente muy interesantes para el mercado regional.

Palabra de presidente



Alfonso Bustillo, presidente de Angus, destacó el avance que hacen los criadores de la raza en la región y el nivel ofrecido por los ejemplares que estuvieron en la muestra.

Alfonso Bustillo, presidente de Angus.



«Los ganaderos van entendiendo que la raza Angus es una alternativa muy buena para el negocio y que la vaca Angus asegura fertilidad, habilidad materna, sanidad y que ofrece calidad de carne en los terneros. Es un lujo llegar a Conesa y destaco a la Patagonia como una región muy importante para el crecimiento de la raza», dijo el directivo ganadero.

A continuación los valores de venta obtenidos en el remate de la Expo Rural de General Conesa: