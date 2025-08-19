Manejo de carpocapsa en frutales de pepita, jornada sanitaria en Roca

Jornada sobre carpocapsa en frutales de pepita, en Roca.

El próximo jueves 18 de septiembre se desarrollará en el auditorio de Diario Río Negro, ubicado en Sarmiento y 9 de Julio (General Roca) la jornada sanitaria: Aspectos relevantes para el manejo de carpocapsa en frutales de pepita.

La misma está organizada por INTA y CAFI, y es auspiciada por el Diario Río Negro – Suplemento Rural.

La actividad tendrá lugar desde las 8:30 a las 13.00, lapso en el cual se presentará una actualización sobre herramientas de control, impacto del clima y manejo biológico de la carpocapsa, con las disertantes: Liliana Cichón y Silvina Garrido (INTA Alto Valle) y Marta Rodríguez (BioBichos SRL, Chile).

La jornada está destinada a profesionales, productores y estudiantes de Ingeniería Agronómica y tiene cupos limitados. Tendrá carácter de presencial para profesionales y productores sólo con inscripción previa, y será virtual para estudiantes con inscripción previa.

Inscripción gratuita: https://bit.ly/JornadaCarpocapsa

El programa a desarrollarse en la jornada es el siguiente:



• 8:30 – Acreditaciones.

• 9.00 – Palabras de bienvenida y presentación del Plan de trabajo INTA-CAFI. Autoridades representantes de INTA y CAFI.

• 9.10 – Bloque 1

-Liliana Cichón, INTA Alto Valle.

Análisis de herramientas disponibles y su incidencia en los planes sanitarios bajo distintos sistemas de producción. Impacto de la variabilidad térmica sobre la dinámica poblacional de carpocapsa en los valles de la Norpatagonia.

• 11.15 – Café.

• 11.20 – Bloque 2

-Marta Rodríguez, socia fundadora de BioBichos SRL, Chile.

Estado actual y potencialidad del control biológico en frutales de Chile.

-Silvina Garrido, INTA Alto Valle.

El control biológico inundativo, una herramienta disponible para el manejo de carpocapsa en frutales. Servicios ecosistémicos y uso de corredores biológicos en frutales de pepita.

13.00 h Reflexiones finales. Liliana Cichón, INTA Alto Valle.