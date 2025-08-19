SUSCRIBITE
Manejo de carpocapsa en frutales de pepita, jornada sanitaria en Roca

La actividad será en el auditorio del diario Río Negro el próximo 18 de septiembre y contará con la participación de profesionales de Argentina y Chile.

El próximo jueves 18 de septiembre se desarrollará en el auditorio de Diario Río Negro, ubicado en Sarmiento y 9 de Julio (General Roca) la jornada sanitaria: Aspectos relevantes para el manejo de carpocapsa en frutales de pepita.

La misma está organizada por INTA y CAFI, y es auspiciada por el Diario Río Negro – Suplemento Rural.

La actividad tendrá lugar desde las 8:30 a las 13.00, lapso en el cual se presentará una actualización sobre herramientas de control, impacto del clima y manejo biológico de la carpocapsa, con las disertantes: Liliana Cichón y Silvina Garrido (INTA Alto Valle) y Marta Rodríguez (BioBichos SRL, Chile).

La jornada está destinada a profesionales, productores y estudiantes de Ingeniería Agronómica y tiene cupos limitados. Tendrá carácter de presencial para profesionales y productores sólo con inscripción previa, y será virtual para estudiantes con inscripción previa.

Inscripción gratuita: https://bit.ly/JornadaCarpocapsa

El programa a desarrollarse en la jornada es el siguiente:


• 8:30 – Acreditaciones.

• 9.00 – Palabras de bienvenida y presentación del Plan de trabajo INTA-CAFI. Autoridades representantes de INTA y CAFI.

• 9.10 – Bloque 1

-Liliana Cichón, INTA Alto Valle.

Análisis de herramientas disponibles y su incidencia en los planes sanitarios bajo distintos sistemas de producción. Impacto de la variabilidad térmica sobre la dinámica poblacional de carpocapsa en los valles de la Norpatagonia.

• 11.15 – Café.

• 11.20 – Bloque 2

-Marta Rodríguez, socia fundadora de BioBichos SRL, Chile.

Estado actual y potencialidad del control biológico en frutales de Chile.

-Silvina Garrido, INTA Alto Valle.

El control biológico inundativo, una herramienta disponible para el manejo de carpocapsa en frutales. Servicios ecosistémicos y uso de corredores biológicos en frutales de pepita.

13.00 h Reflexiones finales. Liliana Cichón, INTA Alto Valle.


Temas

CAFI

Carpocapsa

INTA

Manzana

Pera

