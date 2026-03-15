Manzanas en Europa: un estudio detectó pesticidas en el 85% de la fruta analizada 

Las frutas son uno de los pilares de una alimentación saludable, pero un reciente informe encendió el debate sobre la presencia de residuos químicos en uno de los alimentos más consumidos del mundo: la manzana.

Según un análisis realizado por la organización ambiental Pesticide Action Network Europe junto a otras 13 entidades, el 85% de las manzanas analizadas contenía residuos de uno o más pesticidas.

El estudio examinó 59 muestras de manzanas producidas en España y en otros 12 países europeos, detectando que en promedio cada fruta presentaba tres pesticidas diferentes, aunque en algunos casos se identificaron hasta siete sustancias distintas.

Diferencias entre países productores

Los resultados también revelaron variaciones según el país de origen. En naciones como España, Italia y Francia, cerca del 80% de las manzanas presentaban múltiples residuos de pesticidas.

Estos productos químicos suelen utilizarse para proteger los cultivos de plagas, mejorar el aspecto del fruto y prolongar su durabilidad durante el almacenamiento y transporte.

Preocupación por el “efecto cóctel”

El informe advierte sobre lo que los especialistas denominan “efecto cóctel”, es decir, el impacto potencial de la combinación de varios pesticidas en un mismo alimento.

El investigador Carlos de Prada explicó que las autoridades sanitarias suelen evaluar los riesgos de cada pesticida de manera individual, pero no siempre analizan el efecto acumulado de varias sustancias presentes al mismo tiempo.

Por esta razón, el especialista recomendó priorizar el consumo de manzanas ecológicas y de producción local, en las que no se utilizan pesticidas sintéticos.

Presencia de sustancias consideradas tóxicas

Otro dato que generó preocupación es que el 71% de las manzanas analizadas contenía pesticidas catalogados por la Unión Europea como altamente tóxicos.

Los investigadores también señalaron que, si esas mismas muestras se evaluaran bajo los estándares aplicados a alimentos destinados a bebés, el 93% no cumpliría con los requisitos permitidos.

Pedido de regulaciones más estrictas

Desde PAN Europe sostienen que estos resultados evidencian la necesidad de reforzar los controles y la normativa sobre pesticidas.

El director ejecutivo de la organización, Martin Dermine, afirmó que muchas de las sustancias detectadas deberían haberse prohibido hace tiempo si se aplicara plenamente la legislación vigente, y advirtió que la protección de la salud pública debería fortalecerse en lugar de debilitarse.