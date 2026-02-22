Cómo hacer un bizcocho de avena y manzana saludable y jugoso, sin azúcar ni huevo
La receta saludable que combina avena integral, manzana y canela para un bizcocho jugoso y lleno de sabor.
Si buscás un postre saludable y sabroso, este bizcocho de avena y manzana es ideal. Sin azúcar añadido y con una textura jugosa, es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un té o café. La manzana aporta dulzor natural y los copos de avena integral hacen que quede tierno y nutritivo.
Ingredientes
- 150 g puré de manzana
- 100 g manzana en dados (aprox. 2 manzanas)
- 220 ml leche
- 70 g mantequilla
- 180 g harina de avena integral
- 100 g copos de avena integrales
- 16 g levadura en polvo
- Una pizca de canela
- Opcional: edulcorante al gusto
Preparación
- Cocinar la manzana y triturar para hacer puré.
- Batir puré, leche y mantequilla fundida.
- Agregar harina, levadura y copos de avena. Mezclar.
- Añadir canela, edulcorante y dados de manzana.
- Engrasar un molde, volcar la mezcla y hornear 45 min a 180 °C.
- Dejar enfriar sobre una rejilla y listo para disfrutar.
Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este bizcocho combina sabor, salud y practicidad en una sola receta. Ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
