Cómo hacer un bizcocho de avena y manzana saludable y jugoso, sin azúcar ni huevo

Si buscás un postre saludable y sabroso, este bizcocho de avena y manzana es ideal. Sin azúcar añadido y con una textura jugosa, es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un té o café. La manzana aporta dulzor natural y los copos de avena integral hacen que quede tierno y nutritivo.

Ingredientes

150 g puré de manzana

100 g manzana en dados (aprox. 2 manzanas)

220 ml leche

70 g mantequilla

180 g harina de avena integral

100 g copos de avena integrales

16 g levadura en polvo

Una pizca de canela

Opcional: edulcorante al gusto

Preparación

Cocinar la manzana y triturar para hacer puré. Batir puré, leche y mantequilla fundida. Agregar harina, levadura y copos de avena. Mezclar. Añadir canela, edulcorante y dados de manzana. Engrasar un molde, volcar la mezcla y hornear 45 min a 180 °C. Dejar enfriar sobre una rejilla y listo para disfrutar.

Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este bizcocho combina sabor, salud y practicidad en una sola receta. Ideal para disfrutar en cualquier momento del día.