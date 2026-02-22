ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Cómo hacer un bizcocho de avena y manzana saludable y jugoso, sin azúcar ni huevo

La receta saludable que combina avena integral, manzana y canela para un bizcocho jugoso y lleno de sabor.

Redacción

Por Redacción

Receta fácil de bizcocho de avena y manzana. Imagen generada con IA.

Receta fácil de bizcocho de avena y manzana. Imagen generada con IA.

Si buscás un postre saludable y sabroso, este bizcocho de avena y manzana es ideal. Sin azúcar añadido y con una textura jugosa, es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un té o café. La manzana aporta dulzor natural y los copos de avena integral hacen que quede tierno y nutritivo.

Ingredientes

  • 150 g puré de manzana
  • 100 g manzana en dados (aprox. 2 manzanas)
  • 220 ml leche
  • 70 g mantequilla
  • 180 g harina de avena integral
  • 100 g copos de avena integrales
  • 16 g levadura en polvo
  • Una pizca de canela
  • Opcional: edulcorante al gusto

Preparación

  1. Cocinar la manzana y triturar para hacer puré.
  2. Batir puré, leche y mantequilla fundida.
  3. Agregar harina, levadura y copos de avena. Mezclar.
  4. Añadir canela, edulcorante y dados de manzana.
  5. Engrasar un molde, volcar la mezcla y hornear 45 min a 180 °C.
  6. Dejar enfriar sobre una rejilla y listo para disfrutar.

Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este bizcocho combina sabor, salud y practicidad en una sola receta. Ideal para disfrutar en cualquier momento del día.


Temas

Cómo hacer

Gastronomía

Manzanas

Receta fácil

Si buscás un postre saludable y sabroso, este bizcocho de avena y manzana es ideal. Sin azúcar añadido y con una textura jugosa, es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un té o café. La manzana aporta dulzor natural y los copos de avena integral hacen que quede tierno y nutritivo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar