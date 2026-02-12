Exportar fruta a EE.UU. será más ágil: ¿qué cambia para los empresarios de Río Negro y Neuquén?
Funciona en el Depósito Fiscal y Aduanero de Centenario y permitirá certificar en origen cerezas, manzanas y peras destinadas al mercado estadounidense, con controles en tiempo real y aval del USDA.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) puso en marcha una Unidad Entomológica en la Patagonia Norte que tendrá un rol estratégico: certificar que la fruta fresca exportada a Estados Unidos cumpla con todas las exigencias sanitarias.
Exportar fruta a EE.UU. desde Río Negro y Neuquén
La nueva dependencia funciona dentro del Depósito Fiscal y Aduanero de Centenario, en Neuquén, y está vinculada de manera directa con el Laboratorio Regional de Plagas que el organismo tiene en Villa Regina, Río Negro. Gracias a esta conexión tecnológica, los análisis se realizan en tiempo real y se agiliza la evaluación del estado sanitario de la producción.
En términos simples, se trata de un paso clave para que cerezas, manzanas y peras norpatagónicas puedan salir al mercado estadounidense sin demoras innecesarias y con mayores garantías.
Exportar fruta a EE.UU.: ¿Qué cambia para los exportadores?
Hasta ahora, parte del proceso implicaba tiempos adicionales de control y coordinación. Con la habilitación de esta unidad, la inspección y certificación fitosanitaria se optimiza en origen, es decir, antes de que la fruta salga del país.
El procedimiento incluye la verificación de agentes sanitarios federales del Senasa y también de inspectores del APHIS-USDA, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ese doble control es obligatorio para cumplir con los acuerdos bilaterales vigentes.
La puesta en funcionamiento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Depósito Fiscal y Aduanero, el Comité de Productores y Exportadores de Fruta Fresca a Estados Unidos (Copexeu) y el Centro Regional Patagonia Norte del Senasa. Copexeu, que representa al sector exportador, suscribe los planes de trabajo acordados entre ambos países y aporta los recursos necesarios para llevar adelante las operaciones.
Estados Unidos, un destino muy exigente
Estados Unidos es uno de los destinos más importantes y exigentes para la fruta argentina. Los controles fitosanitarios apuntan a evitar la presencia de plagas que puedan afectar la producción local del país importador.
Con esta nueva unidad, la Patagonia suma una herramienta que mejora la competitividad regional: reduce tiempos, ordena los procesos y fortalece la trazabilidad de los envíos.
En una región donde la fruticultura es motor económico, cada mejora en la logística y en la certificación sanitaria impacta directamente en la capacidad de sostener y ampliar mercados.
