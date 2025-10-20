Por qué la mayor cooperativa agropecuaria del país vino a ver lo que produce Río Negro
Integrantes de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), la más grande del país y una de las más importantes de América Latina vinieron a Río Negro para conocer en profundidad los proyectos de expansión de nuevas áreas bajo riego, las obras de electrificación rural y el desarrollo de proyectos agrícolas-ganaderos integrados.
A nadie escapa que la provincia de Río Negro se está consolidando como un territorio estratégico para la expansión de la frontera agrícola y ganadera de Argentina.
Eso llama la atención de propios y extraños, y en ese marco fue que el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, compartieron junto a una comitiva de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) una jornada de recorridas técnicas y reuniones de trabajo orientadas a analizar oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo logístico.
Banacloy y Reinoso compartieron el proceso de diversificación y crecimiento que impulsa la provincia, en este caso en la zona de Negro Muerto en Valle Medio, y en el Valle Inferior, donde la conjunción entre energía, agua y producción está marcando una nueva etapa para la agricultura y la ganadería rionegrina.
Un esquema integral de desarrollo basado en tres ejes: riego, electrificación y agregado de valor
En la reunión y visita a campo la Provincia presentó su esquema integral de desarrollo: una planificación productiva que articula infraestructura, financiamiento y sostenibilidad, con foco en el aprovechamiento del riego, la electrificación y el agregado de valor en origen
El Ministro Carlos Banacloy destacó que “la visita de AFA representa una señal concreta de confianza y una oportunidad para el futuro. Que la cooperativa más grande del país ponga la mirada en Río Negro demuestra que estamos construyendo condiciones reales para producir más y mejor. El sur tiene hoy un papel protagónico en el desarrollo agrícola nacional”.
Agregó además que “Negro Muerto y el Valle Inferior son ejemplos de cómo la inversión pública puede abrir camino al crecimiento privado. Estamos viendo cómo la agricultura y la ganadería se integran en un mismo modelo productivo, generando arraigo, empleo y desarrollo local. Esa es la matriz que queremos consolidar: moderna, sustentable y con identidad rionegrina”.
Durante el encuentro, AFA manifestó su interés en acompañar este proceso, evaluando alternativas vinculadas a la provisión de insumos especializados, la instalación de centros de acopio y la articulación de servicios para productores locales. El modelo cooperativo de AFA -basado en la integración, la escala y la asociatividad- complementa el esquema provincial de desarrollo y abre nuevas oportunidades para los productores rionegrinos.
La comitiva de AFA estuvo integrada por su presidente Darío Marinozzi, el vicepresidente Raúl Camertoni, el secretario Claudio Mahfud, y los consejeros Jorge Petteta, Víctor Giorgis, Ignacio Aureli, Gabriel Falleroni, Diego Buschittari y Luis Contigiani, a quienes el Ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro agradeció el interés y la mirada estratégica puesta sobre la provincia.
