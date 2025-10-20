Por qué la mayor cooperativa agropecuaria del país vino a ver lo que produce Río Negro

Representantes del gobierno de Río Negro e integrantes de AFA en una visita a campo.

A nadie escapa que la provincia de Río Negro se está consolidando como un territorio estratégico para la expansión de la frontera agrícola y ganadera de Argentina.

Eso llama la atención de propios y extraños, y en ese marco fue que el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, compartieron junto a una comitiva de la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) una jornada de recorridas técnicas y reuniones de trabajo orientadas a analizar oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo logístico.

Banacloy y Reinoso compartieron el proceso de diversificación y crecimiento que impulsa la provincia, en este caso en la zona de Negro Muerto en Valle Medio, y en el Valle Inferior, donde la conjunción entre energía, agua y producción está marcando una nueva etapa para la agricultura y la ganadería rionegrina.

Un esquema integral de desarrollo basado en tres ejes: riego, electrificación y agregado de valor



En la reunión y visita a campo la Provincia presentó su esquema integral de desarrollo: una planificación productiva que articula infraestructura, financiamiento y sostenibilidad, con foco en el aprovechamiento del riego, la electrificación y el agregado de valor en origen

Riego con agua de calidad, un insumo clave para la agricultura en Río Negro.



El Ministro Carlos Banacloy destacó que “la visita de AFA representa una señal concreta de confianza y una oportunidad para el futuro. Que la cooperativa más grande del país ponga la mirada en Río Negro demuestra que estamos construyendo condiciones reales para producir más y mejor. El sur tiene hoy un papel protagónico en el desarrollo agrícola nacional”.

Agregó además que “Negro Muerto y el Valle Inferior son ejemplos de cómo la inversión pública puede abrir camino al crecimiento privado. Estamos viendo cómo la agricultura y la ganadería se integran en un mismo modelo productivo, generando arraigo, empleo y desarrollo local. Esa es la matriz que queremos consolidar: moderna, sustentable y con identidad rionegrina”.

Durante el encuentro, AFA manifestó su interés en acompañar este proceso, evaluando alternativas vinculadas a la provisión de insumos especializados, la instalación de centros de acopio y la articulación de servicios para productores locales. El modelo cooperativo de AFA -basado en la integración, la escala y la asociatividad- complementa el esquema provincial de desarrollo y abre nuevas oportunidades para los productores rionegrinos.

La comitiva de AFA estuvo integrada por su presidente Darío Marinozzi, el vicepresidente Raúl Camertoni, el secretario Claudio Mahfud, y los consejeros Jorge Petteta, Víctor Giorgis, Ignacio Aureli, Gabriel Falleroni, Diego Buschittari y Luis Contigiani, a quienes el Ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro agradeció el interés y la mirada estratégica puesta sobre la provincia.