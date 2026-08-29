Presentaron BRS Áurea, una nueva variedad de pera adaptada para el sur de Brasil

Embrapa presentó BRS Áurea, la primera variedad de pera adaptada al sur de Brasil.

Después de casi 20 años de investigación y mejoramiento genético, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) presentó BRS Áurea, una nueva variedad de pera desarrollada en Rio Grande do Sul que busca fortalecer la producción local y reducir la dependencia de las importaciones.

El desarrollo estuvo a cargo de Embrapa Uva e Vinho y surgió del cruzamiento entre la pera asiática Hosui y la europea Abate Fetel. El resultado es un híbrido adaptado a las condiciones de suelo y clima del sur de Brasil.

La variedad ya fue registrada oficialmente ante el Ministerio de Agricultura y Pecuaria (Mapa) y será presentada durante la 49ª Expointer, que se realizará en Esteio, Rio Grande do Sul.

Una pera con mayor productividad y resistencia

Entre las principales características de la BRS Áurea se destaca su productividad. En sistemas de alta densidad, injertada sobre membrillero Adams, puede alcanzar un rendimiento estimado de 25 a 30 toneladas por hectárea.

También presenta un ciclo productivo precoz: la cosecha se concentra a comienzos de enero, aproximadamente 106 días después de la plena floración.

En materia sanitaria, la nueva variedad mostró resistencia a la entomosporiosis y a la sarna del peral. Además, registró una menor susceptibilidad a la mosca de la fruta.

Durante los ensayos realizados en condiciones de infestación natural, solo el 10% de los frutos resultó afectado, frente al 70% registrado en la variedad comercial Rocha.

Cómo es la nueva pera brasileña

Los frutos de BRS Áurea tienen un peso estimado de entre 145 y 190 gramos y presentan una cáscara de tonalidad amarillo-dorada.

La pulpa es blanca, crocante y de sabor equilibrado, características que buscan combinar productividad con calidad comercial.

La variedad está recomendada para regiones que registren entre 400 y 600 horas de frío durante el invierno, considerando temperaturas inferiores a 7,2 °C.

Puede conservarse hasta 165 días

Las pruebas de poscosecha también mostraron resultados favorables. La fruta mantuvo sus características después de 90 días de almacenamiento a 0,5 °C, más otros siete días a temperatura ambiente.

Bajo condiciones de atmósfera controlada, el período de conservación llegó hasta los 165 días.

Sin embargo, los investigadores advierten que se trata de una fruta sensible a los impactos mecánicos, por lo que será necesario extremar los cuidados durante la cosecha, el embalaje y el transporte.

El desarrollo de BRS Áurea apunta a ofrecer a los productores del sur de Brasil una alternativa adaptada a las condiciones locales y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento de una producción de peras que históricamente depende en buena medida del abastecimiento externo.