Weretilneck acotó la fecha de elecciones a tres meses y afirmó que podría no ser el candidato de Juntos

Las elecciones a la gobernación en Río Negro se realizarán en una ventana de tres meses, indicó el gobernador Weretilneck a Diario RÍO NEGRO. Y en esa ventana el titular del ejecutivo provincial afirmó que está abierta la posibilidad que él no sea el candidato de Juntos Somos Río Negro.

Según el mandatario provincial el invierno es una época muy riesgosa para los comicios provinciales por las inclemencias climáticas y también la época de verano no es la ideal por el movimiento de las temporadas de cosecha, y la turísticas en Bariloche y Las Grutas. El gobernador terminó señalando que entre abril, mayo y junio se realizarán las elecciones a gobernador.

El mandatario reconoció a este medio que en la estrategia electoral también juegan los proyectos a los que ha apostado con fuerza su gestión, como son el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) -que empezará a exportar petróleo de Vaca Muerta en el primer trimestre de 2027 desde Punta Colorada- y también que se evidencien los resultados del traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial.

A la hora de hablar sobre su candidatura a la reelección el gobernador evitó definiciones y hasta afirmó que podría haber un candidato que no sea Alberto Weretilneck a la gobernación.

«Juntos tiene muchos buenos candidatos y líderes locales. Entonces, yo no cerraría una candidatura este en este tiempo, porque creo que tenemos mucho para ofrecer a los rionegrinos y yo soy uno más, tengo la mayor responsabilidad, pero la verdad es que hoy tenemos una enorme cantidad de dirigentes». Cuando se lo consultó si esto implicaría que en las próximas elecciones a la gobernación hubiese un candidato que no fuera Alberto Weretilneck, respondió: «Puede haber».

El gobernador rechazó la idea de elegir un compañero de fórmula basándose en el peso electoral de una ciudad (como Bariloche), en cuestiones geográficas o en alianzas puramente tácticas.

«El vicegobernador es el reemplazante natural del gobernador, por lo que la fórmula debe expresar un proyecto de provincia unificado» donde ambas personas deben expresar «absolutamente lo mismo», afirmó Weretilneck.

Respecto a la sintonía que ha mostrado con el intendente de Bariloche, Walter Cortés – con quien su partido va en alianza en la alianza para las próximas elecciones para convencionales constituyentes en la ciudad cordillerana- aclaró que nunca han hablado de temas provinciales, sino únicamente de cuestiones locales de esa ciudad.

Respecto a Roca, donde el gobernador afirmó en su momento que su partido podría participar de una alianza para tratar de ganar la intendencia tras más de 20 años de supremacía de la familia Soria, fue más preciso en los alcances de la iniciativa. Weretilneck afirma que su partido está dispuesto a apoyar y «resignar lo que haya que resignar» siempre y cuando exista un proyecto de ciudad liderado por los propios roquenses. Rechazó la idea de juntar partidos políticos simplemente para ganarle al peronismo.

En su lugar, prefiere que Juntos Somos Río Negro acompañe una alternativa de carácter más «vecinal» que partidario, apoyando a los ciudadanos de Roca que quieran desarrollar una opción política propia más allá de las estructuras provinciales o nacionales. «No hay que enfocarlo en el tema de los partidos provinciales o nacionales porque nos equivocaríamos».