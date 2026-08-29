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Alerta amarilla por nieve y lluvias en la cordillera: cómo sigue el tiempo este fin de semana en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nieve en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Cómo estará el tiempo en el Alto Valle.

Redacción

Por Redacción

Alerta amarilla en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Foto: Chino Leiva.

Alerta amarilla en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Foto: Chino Leiva.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por mal tiempo para el sudoeste del país, con especial afectación en la cordillera neuquina y rionegrina, además de tormentas en el este provincial y la costa atlántica.

Alerta amarilla en la Cordillera y la Costa

Para la franja cordillerana que abarca Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Ñorquinco y zonas aledañas, rige una alerta amarilla por precipitaciones persistentes durante el fin de semana. Se esperan precipitaciones con acumulación de lluvia y nevadas intensas en cotas altas que podrían sumar acumulados significativos.

Por su parte, en el este rionegrino y la zona costera que comprende Viedma y Carmen de Patagones, el SMN mantiene el aviso por tormentas aisladas e inestabilidad moderada durante la jornada.

El pronóstico de la AIC para el Alto Valle

De acuerdo con los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Valle experimentará un paulatino ascenso térmico con baja probabilidad de heladas en la región.

  • Sábado:Cielo mayormente cubierto con condiciones de leve inestabilidad en los valles, la meseta y la costa.Vientos débiles a moderados con temperaturas mínimas estimadas entre 4 °C y 7 °C, y máximas rondando los 18 °C.
  • Domingo: Mantenimiento del ascenso de la temperatura. No se contemplan precipitaciones para la jornada, aunque hacia la noche se incrementará la presencia de viento moderado del oeste con ráfagas que podrían rondar los 33 km/h.
  • Lunes: Comienzo de semana con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. El viento continuará presente como factor constante durante todo el día, aunque sin ráfagas de peligro directo.


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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por mal tiempo para el sudoeste del país, con especial afectación en la cordillera neuquina y rionegrina, además de tormentas en el este provincial y la costa atlántica.

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