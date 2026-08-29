Alerta amarilla por nieve y lluvias en la cordillera: cómo sigue el tiempo este fin de semana en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por mal tiempo para el sudoeste del país, con especial afectación en la cordillera neuquina y rionegrina, además de tormentas en el este provincial y la costa atlántica.

Alerta amarilla en la Cordillera y la Costa

Para la franja cordillerana que abarca Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Ñorquinco y zonas aledañas, rige una alerta amarilla por precipitaciones persistentes durante el fin de semana. Se esperan precipitaciones con acumulación de lluvia y nevadas intensas en cotas altas que podrían sumar acumulados significativos.

Por su parte, en el este rionegrino y la zona costera que comprende Viedma y Carmen de Patagones, el SMN mantiene el aviso por tormentas aisladas e inestabilidad moderada durante la jornada.

El pronóstico de la AIC para el Alto Valle

De acuerdo con los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Valle experimentará un paulatino ascenso térmico con baja probabilidad de heladas en la región.