Resultados del 1° remate de Genética Productiva de la Patagonia realizado en Río Colorado

El 1° remate Genética Productiva de la Patagonia se realizó hoy jueves 2 de octubre en Río Colorado, bajo el martillo de la consignataria Iparraguirre y Suso.

Las cabañas participantes fueron: El Tigre, de Walter Ilgner y Don Juan, de Federico Gilardi. Como cabaña invitada estuvo la firma Casamú.

En una jornada con temperaturas que alcanzaron los 33 grados, se llevaron a cabo las ventas de reproductores en el recinto de ventas de la Sociedad Rural de Río Colorado.

Los primeros lotes de machos Angus puros de pedigrí se vendieron con precios promedio que oscilaron entre los 8 y 11 millones de pesos.

Los valores se mantuvieron dentro de los rangos actuales del mercado, y las primeras operaciones reflejaron precios similares a los registrados en distintas exposiciones rurales de la provincia de Río Negro.

Las condiciones de venta fueron establecidas en: 90 días + 90 al 18% con un CFT de 6%. El pago contado fue reconocido con un 12% de descuento, a abonar a los 10/12 días después de entregada la hacienda.

A continuación, todos los valores obtenidos en el remate:

-Cabaña Don Juan

• Corral 96 y 95 – 2 toros AA PP: Vendidos en 12 y 9 millones de pesos.

-Cabaña Casamú

• Corral 94 AA PP (Apto para vaquillonas) 2 toros Angus Colorado: 13,2 millones c/u

-Cabaña Don Juan

• Corral 93 y 92. Toros AA PP: vendidos en 10,5 millones y 8 millones de pesos.

• Corral 91. 2 Toros 1 Angus negro y 1 colorado PP: Negro: 8 millones – Colorado: 10,5 millones

• Corral 90. 2 Angus Colorado: 9 millones el RP303 y 9,2 millones el RP299

PUROS CONTROLADOS



-Cabaña Don Juan

• 3 Angus (2 colorados y 1 negro): A273 en 9 millones; el A277 negro en 8 millones, y el A257 en 6,5 millones

• Corral 88 – 3 AA PC: 3 colorados: 9 millones (268), 8,7 millones (262), 7,5 millones (260)

-Cabaña El Tigre

• Corral 87. Toros 453 FP y 454 FP y 468: el 453 y 454 se vendieron por 14 millones de pesos y el 468 por 6 millones.

• Corral 86. 456 y 457 Angus colorado y negro. 8,5 millones (456) y 5,5 millones (457)

• Corral 85 Toros AA PC. 2 colorados 1 negro. (266) colorado 7 millones; (263) colorado 9,5 millones; (253) negro 6 millones

• Corral 84 Angus negro PC: (458) 6 millones, (460) 6 millones

• Lote 83 2 Angus Negro y 1 colorado. (461) colorado 6 millones; (462) negro 6,7 millones; (463) negro 5,2 millones.

• Corral 82 AA Puro controlados: (464) 7,2 millones; (465) 7,2 millones, (467) colorado 8 Millones

HEREFORD PR CABAÑA EL TIGRE

• Corral 81: (469) 6 millones; (470) 6 millones; (471) 6 millones; (472) HH 6 millones

—HEMBRAS—

• Corral 98 Vaquillona Angus PC – Cabaña Don Juan: 5 millones

• Corral 99 Angus negras Vaquillonas Angus Puras Controladas- cabaña Don Juan: 4,2 millones

• Corral 100 Angus Negro Vaquillonas Angus Puras Controladas: 4,4 millones

• Corral 101 Cabaña Don Juan 6 Vaquillonas Angus MAS: 3,7 millones

• Corral 102 3 Vaq. Angus MAS y 2 Vaq. Generales: 4 millones

• Corral 103 Cabaña El Tigre 5 Vacas Nuevas Angus PC Segundo y Tercer Parto con garantía de preñez: 4,2 millones

• Corral 104 (4) Vaca Nueva Angus MAS / Generales Cabaña Don Juan: 4 millones

• Corral 105 (4) Vaquillonas Angus MAS y (2) Puras Controladas: 4 millones

• Corral 106 (6) Vaquillonas Angus Negras Puras Controladas con gtía de preñez Cabaña El Tigre: 5 millones

• Corral 107 Vaq. Angus Negras PC (3) y Grales (1) con garantía de preñez. Cabaña El Tigre: 4,2 millones

• Corral 108 (7) Vaquillonas Angus MAS Cabaña Don Juan: 4,5 millones

• Corral 109 (6) Vaquillonas Angus MAS: 3,7 millones

• Corral 110 Vaquillonas Angus MAS: 3,7 millones

• Corral 111 4 negras 2 coloradas Vaquillonas Angus MAS Cabaña Don Juan: 3,6 millones

• Corral 112 Vaquillonas Angus MAS Cabaña Don Juan: 3,7 millones

• Corral 113 Vaquillonas Angus MAS: 3,7 millones

• Corral 114 Vaquillonas Angus MAS: 3,7 millones

• Corral 115 (5) Vacas Angus Coloradas con garantía de preñez. Cabaña El Tigre: 5 millones

• Corral 116 (7) Vaquillonas P. Hereford Puras Registradas con garantía de preñez Cabaña El Tigre: 4 millones

• Corral 117 Vaq. P. Hereford Segundo Parto con garantía de preñez Cabaña El Tigre: 3,7 millones

• Corral 118 Vaca nueva Polled Hereford: 3,5 millones