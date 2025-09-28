La defensa del estatus sanitario abroqueló a todos en la Expo de Choele Choel

La 45° Expo Rural de Choele Choel cerró sus puertas hasta la próxima edición ayer por la tarde con una firme defensa del estatus sanitario de la Patagonia, que sigue siendo el tema de conversación de todos los sectores que integran el circuito productivo ganadero.

En una jornada que estuvo marcada por el constante desfile de personalidades ligadas al campo y a la política, la jornada de domingo finalizó con el remate de hacienda, un momento muy esperado por los productores que tuvieron la oportunidad de adquirir ejemplares de muy buena genética que habían sido premiados en la jornada del sábado.

Dentro de las personalidades presentes en el evento estuvieron el gobernador Alberto Weretilneck, la candidata a senadora nacional Andrea Confini, el titular de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino y el senador nacional Alfredo De Angeli.

Diario Río Negro presente en la Expo Rural de Choele Choel. (Foto: Miguel Vergara)



Precisamente De Angeli, recordado por los episodios de lucha cuando salió la “Resolución 125”, expresó: “Ustedes tienen una provincia rica productivamente y el Valle es una fortaleza. Tenemos que tener claro que el estatus sanitario no se puede perder. Ya pagamos muy caro no cuidarlo, espero que el Senasa ponga lo que tiene que poner para cuidarnos, si se cierran las exportaciones lo vamos a pagar todos los productores”.

De Angeli también destacó la calidad de los animales presentados a esta nueva edición de la Expo Rural de Choele Choel.

Alfredo De Angeli, senador nacional. (Foto: Miguel Vergara)



Dijo en este sentido que “veo muy buena genética, hay que felicitar a las cabañas que han traído sus animales a la exposición, hay que competir, la vida es una competencia. Esto es sano, porque después los productores se nutren de la buena genética para seguir mejorando sus rodeos”.

En la inauguración oficial de la muestra estuvo lo más jugoso de la jornada. El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Dante Segatori, dijo que la sequía que afectó la provincia hizo perder a los ganaderos una importante cantidad de vacas lo que se verá reflejado en la menor oferta de terneros para el próximo año.

Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) también visitó la Expo Rural de Choele Choel. (Foto: Miguel Vergara)



“No puedo dejar pasar el tema barrera sanitaria, por medio de una resolución se dejó sin efecto sin previa consulta al sector y sin tener en cuenta lo que planteamos durante muchos años de ir trabajando en una zona más amplia de libre de aftosa sin vacunación. Todo cambio en un plan sanitario debe venir de la mano de la ciencia y no de intereses políticos ni de necesidades económicas”, resaltó el directivo ganadero.

Momento de distensión, entrega de premios a los ganadores en la jura realizada el día sábado. (Foto: Miguel Vergara)



“El precio de la hacienda bajó para el productor, la carne de calidad que generamos en la provincia se sigue comercializando con muy buena demanda, al consumidor le mintieron, el asado de calidad se vende al mismo precio y solo se puede conseguir a valores inferiores un asado pasado de grasa”.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Productivo y Económico de Río Negro, presente en la Expo Rural de Choele Choel. (Foto: Miguel Vergara).





El ministro de Desarrollo Productivo y Económico de Río Negro, Carlos Banacloy expresó que “el circuito sigue sólido y consolidado a pesar de lo que significó un retroceso en la mirada del gobierno nacional sobre el estatus sanitario. Veo que los productores siguen trabajando de la misma manera, con el reclamo de la resolución pero en ningún momento con un retroceso”.