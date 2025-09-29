Expo Rural de Choele Choel: el broche de oro lo pusieron las ventas de bovinos de calidad superior

Gabriel Jaca, de cabaña La Txapela, con el Gran Campeón PP Hereford.

El cierre de la 45° Expo Rural de Choele Choel el domingo corrió por cuenta de las ventas realizadas por la firma LM Consignataria de Leo Monedero.



La subasta contó con el martillo de Guillermo Ayerra quien en dos horas vendió toda la hacienda que había sido premiada en la jura del día anterior.

El primer toro en salir a venta fue el Gran Campeón Macho PP, Mejor Macho a Bozal PP y Campeón Dos Años Menor, de la raza Hereford, perteneciente a la cabaña La Txapela, de Sucesores de Ángel Jaca.

Este ejemplar cambió de propietario por un valor de 20 millones de pesos.

El Reservado Gran Campeón Macho PP, Superior a Corral, Mejor Macho a Corral y Campeón Dos años Mayor, también de la misma cabaña que el Gran Campeón Macho PP se vendió por 13 millones de pesos.

Puros Registrados PR Hereford



En Puros Registrados Hereford el premio Gran Campeón Macho PR, Mejor Macho de Lote PR e integrante del Lote Gran Campeón Macho PR fue para la cabaña Los Murmullos, de Garruchos SA, que se vendió por 12 millones de pesos.

Las ventas de reproductores en la Expo de Choele Choel a cargo de LM Consignataria. (Foto ilustrativa: Miguel Vergara)



El Reservado Gran Campeón Macho PR y Campeón Dos Dientes fue para cabaña La Txapela, finalmente subastado en 10,5 millones de pesos.

Hembras Puras de Pedigree Hereford



En Hembras Puras de Pedigree el premio Gran Campeón Hembra PP, Mejor Hembra a Bozal y Campeón Vaquillona intermedia también fue para la Txapela, y se subastó en 11,5 millones de pesos.

Así, el martillo de Guillermo Ayerra continuó a lo largo de dos horas, con ofertas que en algunos casos tardaron en aparecer pero que finalmente llegaron y se quedaron con toda la genética ofrecida en este oportunidad.

Angus Machos PP



En Angus Machos PP el primer premio Campeón Dos Años Menor, Mejor Toro Individual a Bozal y Gran Campeón fue para la Cabaña La Cantera, de Juan Manuel Sosa. El ejemplar se vendió por 18 millones de pesos.

El Gran Campeón Macho PP de cabaña La Cantera. (Foto : Miguel Vergara)



El primer premio Campeón Dos Años Mayor, Segundo Mejor Toro Individual a Bozal y Reservado Gran Campeón, de la cabaña El Encuentro, de Emilio Donnari, vendido en 9 millones de pesos.