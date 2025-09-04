Colonia Josefa, una zona de secano que puede transformarse en un polo productivo clave en el Valle Medio

La margen sur del río Negro en Valle Medio sumará una gran superficie productiva que se puede ver a simple vista por quienes circulan por la Ruta 250 a la altura de Colonia Josefa.

El acostumbrado paisaje árido donde predominan los chañares, jarillas y otros arbustos achaparrados está cambiando de manera radical con un gran desmonte y movimiento de suelos que forman parte de una primera etapa de trabajo.

El ingeniero agrónomo Emilio Muniz Barreto es el administrador del emprendimiento y uno de los tres socios propietarios junto a sus hermanos, ya que se trata de un proyecto familiar.

En contacto con Río Negro Rural, Muniz Barreto expresó: «La superficie total que tiene este proyecto es de casi 10.000 hectáreas. A la fecha tenemos 400 ha desarrolladas al 100% y otras 200 ha en desarrollo. La intención es incorporar un mínimo de 200 ha por año, todo con riego por manto».

«En esta primera etapa estamos usando el capital a invertir principalmente para desarrollar hectáreas, apuntando a lograr una superficie aproximada de 1000 ha. No estamos destinando capital a la producción aún, por ende cada hectárea que desarrollamos intentamos alquilarla, y si no se consigue eso el plan B es sembrar con gramíneas forrajeras para desarrollar suelo y evitar voladuras«, agregó el profesional.

«Cuando se logre ese módulo de aproximadamente 1.000 ha bajo riego se buscará activar una estructura propia con gente profesional para entonces sí poder realizar nosotros los cultivos«, finalizó el contacto con este medio.

Por el momento es incesante el trabajo de las máquinas para emparejar la superficie, mientras arden los restos de vegetación que darán paso a esta nueva superficie productiva en el Valle Medio del río Negro.

Esta nueva apuesta solo viene a confirmar la aptitud de esas tierras para la actividad agrícola y ganadera, a lo que se suma el agua disponible en cantidad y calidad desde el río Negro, lo que amplía la frontera productiva de la provincia y atrae cada vez más inversiones desde distintos puntos del país.